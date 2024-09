În luna august a acestui an interacțiunile între chiriași și cei care publică anunțuri de închiriere pe Storia – platforma imobiliară lansată de OLX – au crescut cu 10% față de aceeași perioadă a anului trecut și cu 23% comparativ cu luna precedentă.

Prețurile solicitate pe Storia pentru chiriile din cele 10 orașe analizate, orașele cu cele mai multe anunțuri de pe platformă, au înregistrat o creștere de 14% de la un an la altul (august 2024 vs. august 2023). În raport cu luna anterioară, prețurile au rămas aproape la același nivel, cu o creștere minoră de doar 1%.

„Conform datelor colectate de pe platforma noastră, prețurile chiriilor continuă să crească de la un an la altul, deși variațiile lunare sunt relativ mici. În același timp, observăm o creștere a interacțiunilor între chiriași și proprietari, influențată și de perioada de vârf pentru închirieri, care are loc în lunile august și septembrie, când cererea atinge un nivel ridicat, peste 50% fiind generată de studenți în căutare de locuințe”, a declarat Răzvan Ceapă, Head of Operations Storia & OLX Imobiliare.