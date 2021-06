Practica Amazon de a angaja oameni pentru a-i concedia dezvăluie un adevăr brutal despre management

Amazon vrea să scăpe de un anumit procent de angajați în fiecare an, iar câțiva manageri au declarat pentru Insider că resimt o presiune așa de mare pentru atingerea obiectivului, încât au angajat oameni doar pentru a-i concedia mai târziu. „Putem angaja oameni despre care știm că-i vom concedia, doar pentru a proteja restul echipei”, a mărturisit un manager.

Faptul că managerii de la Amazon ar putea oferi cuiva o slujbă doar pentru a-l putea concedia nu este cea mai proastă parte a poveștii, scrie inc.com

Managerii de la Amazon au o rată țintă pentru cifra de afaceri anuală. Și se așteaptă să piardă fie în mod voluntar, fie prin concedierea unui anumit număr de angajați în fiecare an. Managerii sunt chiar evaluați pe baza acestei valori, cunoscută ca „rata de uzură neregulată” (URA).

Practic, este numărul de persoane pe care nu le regreți dacă părăsesc compania

Dar a avea un „obiectiv de uzură” nu este ceva neapărat rău. În anumite privințe, este pur și simplu recunoașterea realității și plasarea unei măsurători asupra a ceea ce se va întâmpla într-un mediu sănătos.

Oamenii pleacă dintr-o companie fie pentru că sunt în căutarea de noi oportunități, fie pentru că nu sunt capabili să performeze la un nivel pe care compania îl consideră acceptabil. Asta se întâmplă în fiecare companie.

Măsurarea acestui lucru poate fi un instrument important pentru a ajuta managerii să câștige perspectivă. Dacă un manager știe că e normal să piardă un anumit procent din angajați în fiecare an, se poate uita cu un ochi mai obiectiv la oamenii săi.

Problema e că nu asta se întâmplă în cazul Amazon. Managerii Amazon angajează oameni pe care altfel nu i-ar angaja, doar pentru a-i putea concedia mai târziu și a-și atinge astfel scopul.

Amazon a declarat pentru Insider că practica „hire to fire” nu este o politică. Asta nu schimbă faptul că pare să facă parte din cultura de management Amazon. Și chiar este o problemă, deoarece „hire to fire” contravine principiilor de conducere ale companiei, dintre care cel mai important este „Hire and Develop the Best!”.