UPDATE: PNL și Forța Dreptei pregătesc fuziunea, cu USR drept principalul partener politic. Ilie Bolojan îl contrazice pe Nicușor Dan și acuză PSD: Trădarea nu poate fi un fundament

UPDATE 2:

Ilie Bolojan a respins miercuri afirmațiile președintelui Nicușor Dan potrivit cărora reprezentanți ai PNL și USR i-ar fi solicitat în repetate rânduri să negocieze cu PSD. Liderul liberal a precizat că discuțiile sale cu șeful statului au vizat exclusiv probleme instituționale, fără să îi ceară acestuia să intervină în negocierile politice cu social-democrații.

„Nu i-am cerut președintelui să negocieze pentru mine ceva politic cu PSD, ca să fie lucrurile cât se poate de clare”, a declarat Ilie Bolojan.

Fostul premier a explicat că întâlnirile și consultările cu Nicușor Dan au vizat responsabilitățile comune ale Președinției și Guvernului. Discuțiile s-au concentrat asupra apărării, politicii externe și implementării Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

„Toate discuțiile instituționale pe care le-am avut în permanență au ținut cont de problemele României, aspecte care țin de politicile comune pe care Președinția și Guvernul le au de gestionat, apărare, politică externă, de exemplu, sau de aspecte foarte importante care țin de PNRR, de absorbție, de jaloane”, a precizat Bolojan.

În acest context, liderul PNL a readus în discuție pierderea a 770 de milioane de euro din fondurile PNRR, pentru care a responsabilizat PSD. Potrivit acestuia, social-democrații au refuzat să voteze legea salarizării unitare, ceea ce ar fi contribuit la neîndeplinirea angajamentelor asumate de România.

Bolojan a susținut că discuțiile purtate cu președintele au urmărit inclusiv identificarea unor soluții pentru evitarea pierderii altor fonduri europene, prin adoptarea legislației necesare respectării jaloanelor din PNRR.

„Acestea au fost discuțiile, subliniez, la nivel instituțional. Dacă altcineva a cerut altceva, n-am de unde să știu”, a adăugat liderul PNL.

Ilie Bolojan a criticat argumentele lui Nicușor Dan privind imposibilitatea formării unei majorități parlamentare fără PSD. Discuția a vizat situația politică apărută după demiterea Guvernului său, în luna mai.

Fostul premier a recunoscut importanța raportului de forțe din Parlament. Totuși, acesta a susținut că deciziile politice trebuie să respecte și principiile asumate în fața alegătorilor.

„E adevărat că aritmetica are un rol important și, dacă nu ții cont de ea, inclusiv de cea parlamentară, riști să nu ai dimensiunea problemelor. Dar politica nu înseamnă doar aritmetică, politica înseamnă principii, înseamnă consecvență, înseamnă respectarea angajamentelor pe care ți le-ai luat în fața electoratului”, a afirmat Bolojan.

Liderul PNL a afirmat că destrămarea fostei coaliții și demiterea Guvernului său au fost provocate de încălcarea angajamentelor politice. Acesta a avertizat că o alianță formată în asemenea condiții nu poate garanta stabilitatea politică pe termen lung.

„Problema de bază a fost că demiterea Guvernului și spargerea coaliției s-au bazat pe o trădare, iar trădarea nu poate să fie un fundament pe care poți să construiești ceva serios. E doar o problemă de timp până lucrurile se surpă”, a avertizat fostul premier.

Declarațiile au venit după conferința de presă susținută marți seară de Nicușor Dan la Palatul Cotroceni. Președintele a explicat că posibilitatea revenirii PNL și USR la guvernare a fost limitată de lipsa unei majorități parlamentare și a respins criticile privind sprijinul politic acordat celor două formațiuni.

„30% e mai mic decât 50%”, a afirmat Nicușor Dan, referindu-se la raportul de forțe din Parlament și la imposibilitatea formării unei majorități fără susținerea unui număr suficient de parlamentari.

Șeful statului a susținut că reprezentanți ai PNL și USR i-au solicitat în repetate rânduri să discute cu PSD, deși unii lideri ai acestor partide exprimau public poziții ferme împotriva unei colaborări cu social-democrații.

Nicușor Dan a avertizat, totodată, că o eventuală guvernare formată din PSD și AUR sau organizarea unor alegeri anticipate ar fi putut genera riscuri importante pentru stabilitatea economică și politică a României.

UPDATE:

Ilie Bolojan a declarat că USR ar putea deveni principalul partener pentru formarea unui nou pol politic. Proiectul ar urma să susțină reformele și modernizarea României.

Președintele PNL a precizat că inițiativa rămâne deschisă și altor partide care împărtășesc aceleași obiective. Acesta consideră necesară construirea unei alternative politice la apropierea dintre PSD și AUR.

„Toate partidele care înțeleg că pentru a reforma România e nevoie, așa cum am spus, de coagularea forțelor politice și, în mod evident, partenerul principal în aceste discuții va fi USR. Dar asta nu înseamnă că nu putem discuta cu toate celelalte partide, pentru că aici va fi de muncă, va fi de convins oameni, nu va fi o perioadă ușoară. Deci vom discuta cu toți cei care vor să-și aducă energiile la acest proiect important pentru România, pentru că fără o alternativă serioasă la această axă pe care o vedem construindu-se PSD-AUR, nu vom putea face nimic”, a declarat Ilie Bolojan.

Liderul PNL a declarat că participarea liberalilor și a USR pe liste comune la viitoarele alegeri nu a fost discutată până acum. Acesta a precizat că negocierile vor continua. Deciziile privind o eventuală colaborare electorală trebuie să câștige încrederea alegătorilor ambelor formațiuni, a explicat Ilie Bolojan.

„În momentul de față nu s-a pus o astfel de problemă, discuțiile vor evolua și, în mod cert, vom veni cu cele mai bune soluții care să dea încredere electoratului nostru, electoratul decent, și românilor care muncesc cinstit în această țară, că merită să se ducă la vot”.

Ilie Bolojan a indicat alegerile locale și parlamentare drept principalele obiective electorale ale viitorului pol politic. Liderul PNL a fost întrebat și despre o eventuală candidatură la prezidențiale din partea Polului Modernizării. Acesta nu a oferit un răspuns direct. În schimb, a insistat asupra priorităților stabilite pentru următoarele alegeri.

„Luăm în calcul, așa cum v-am spus, să creăm o alternativă serioasă atât pentru alegerile locale, primele rânduri de alegeri, cât și pentru alegerile parlamentare. Acesta este obiectivul nostru”.

Președintele PNL a răspuns și criticilor din partid privind o posibilă alianță politică și electorală cu USR. Unii liberali susțin că această colaborare ar putea afecta relația PNL cu propriii alegători. Ilie Bolojan a respins însă această interpretare.

Liderul liberal consideră că alegătorii PNL sunt afectați în primul rând de gestionarea defectuoasă a banilor publici. Acesta a menționat și existența privilegiilor, precum și lipsa condițiilor necesare pentru prosperitate. În opinia sa, aceste probleme cântăresc mai mult pentru electoratul liberal decât o eventuală alianță cu USR.

„Pentru electoratul liberal sunt nocive risipa banului public, furturile, privilegiile, neasigurarea libertăților, lipsa de alternative pentru prosperitate. Acestea sunt nocive pentru electoratul nostru”.

În cadrul acelorași declarații, Ilie Bolojan a fost întrebat dacă Laura Codruța Kovesi ar putea fi cooptată în viitorul proiect politic. Președintele PNL a precizat că nu au existat discuții privind o asemenea posibilitate și a afirmat că, din câte își amintește, nu a purtat niciodată o conversație cu aceasta.

„Nu s-a pus pe astfel de problemă. Nu am discutat, cred că n-am discutat niciodată cu doamna Kovesi. Liniștiți-vă!”, a declarat Ilie Bolojan.

Știrea Inițială

PNL și Forța Dreptei au început negocierile pentru fuziunea celor două formațiuni politice, proces care ar urma să fie finalizat în prima parte a anului 2027. Președintele PNL, Ilie Bolojan, a anunțat că discuțiile vor continua până la sfârșitul lunii decembrie. Liderul liberal susține că reunificarea dreptei este necesară pentru promovarea reformelor și modernizarea statului. La rândul său, Ludovic Orban a primit mandat pentru negocierea absorbției Forței Dreptei în PNL.

Fuziunea dintre PNL și Forța Dreptei reprezintă, potrivit președintelui liberal Ilie Bolojan, un prim pas către consolidarea forțelor politice care susțin reformarea instituțiilor publice și modernizarea economiei românești.

Liderul PNL a explicat că apropierea dintre cele două partide nu trebuie privită exclusiv ca o reorganizare politică, ci ca parte a unui proiect mai amplu, destinat îmbunătățirii serviciilor publice și creării unor condiții economice favorabile dezvoltării.

„Reformele înseamnă să avem un stat care nu-și mai risipește banii, un stat care oferă servicii mai bune cetățenilor, un stat care combate privilegiile și nedreptățile, care pune economia pe baze sănătoaste, care răsplătește munca, un stat în care se poate prospera. Pentru asta nu este suficient doar să facem o fuziune sau o alianță politică, e nevoie și ne propunem să aducem împreună toate energiile din societate, toate organizațiile și toți oamenii competenți care vor să fie parte a acestei schimbări și să lupte pentru România de mâine, pentru România modern”, a declarat Ilie Bolojan.

Președintele liberal a precizat că negocierile dintre reprezentanții PNL și cei ai Forței Dreptei sunt programate să se desfășoare până la sfârșitul lunii decembrie 2026. Ulterior, cele două formațiuni vor parcurge etapele procedurale necesare fuziunii, care ar urma să fie încheiate în prima parte a anului 2027.

Bolojan le-a mulțumit lui Ludovic Orban și membrilor Forței Dreptei pentru disponibilitatea de a participa la acest proces de reunificare politică.

În contextul negocierilor pentru fuziunea dintre PNL și Forța Dreptei, Ilie Bolojan a atras atenția asupra unei posibile apropieri politice între PSD și AUR, pe care o consideră un motiv suplimentar pentru consolidarea formațiunilor favorabile reformelor.

Liderul liberal a susținut că partidele și reprezentanții politici care urmăresc eliminarea privilegiilor din sistemul public trebuie să își coordoneze acțiunile, în loc să rămână împărțiți în organizații separate.

„Asta ne propunem și ceea ce se întâmplă în această perioadă este un prim pas și, indiferent de declarațiile care se fac în spațiu public, vedem că există o axă PSD-AUR, care chiar în aceste zile în Parlament continuă să captureze instituțiile statului, iar ceea ce urmărim este să oferim o alternativă serioasă și atunci când cei care urmăresc să-și conserve privilegiile se opun oricărei schimbări și se adună, cei care vor să schimbe lucrurile, vor să le îndrepte, vor să elimine aceste privilegii, nu își pot permite să rămână dezbinați”, a afirmat Bolojan.

Declarațiile lui Ilie Bolojan arată că negocierile cu Forța Dreptei fac parte dintr-un proiect politic mai amplu. PNL urmărește reunirea formațiunilor care susțin reformele administrative și economice.

Referirile la PSD și AUR reflectă poziția liderului liberal privind relațiile dintre partidele parlamentare.

Conducerea Forței Dreptei a aprobat începerea procedurilor pentru fuziunea prin absorbție cu PNL. Ludovic Orban a primit mandat să negocieze cu liberalii condițiile și etapele revenirii membrilor formațiunii în partid.

Hotărârea a fost adoptată de Biroul Politic al Forței Dreptei. Aceasta stabilește cadrul negocierilor dintre cele două formațiuni. Potrivit procedurii anunțate, Forța Dreptei urmează să fie absorbită de PNL după îndeplinirea cerințelor interne și legale.

„Pentru aceasta am stabilit că până la începutul lunii decembrie vom finaliza negocierile de fuziune și cel mai târziu, în primul trimestru al anului viitor, vom parcurge procedurile statutare, Consilii Naționale și Congrese pentru a încheia acest proiect politic și pentru a continua construcția, începând cu prima parte anului viitor, pentru o forță politică și pentru o ofertă bazată pe competență, pe oameni profesioniști, pe soluții corecte pentru România”, a declarat Ludovic Orban.

Mandatul primit de Orban permite continuarea negocierilor cu echipa liberală, însă finalizarea fuziunii depinde de parcurgerea etapelor stabilite de cele două partide.

Ludovic Orban a explicat că decizia de reunificare are legătură și cu trecutul politic al membrilor Forței Dreptei, dintre care majoritatea au activat anterior în PNL. Unii dintre aceștia au făcut parte din partidul liberal încă din anii ’90.

Potrivit fostului președinte al PNL, plecarea acestora a fost determinată de decizia privind participarea liberalilor la guvernare alături de PSD. Orban a susținut că această orientare politică ar fi fost impusă conducerii partidului de fostul președinte Klaus Iohannis.

În prezent, liderul Forței Dreptei consideră că schimbările intervenite la conducerea PNL și colaborarea cu Ilie Bolojan oferă condițiile necesare pentru revenirea foștilor membri în partid.