Deputatul liberal Ionel Bogdan, vicepreşedinte al Comisiei de buget, explică poziţia PNL după întâlnirea cu Patronatul Român din Industria de Morărit şi Panificaţie, unde au fost analizate în detaliu efectele impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA). Potrivit acestuia, sectorul atrage atenția că povara fiscală ar creşte semnificativ într-o industrie deja presată de costuri ridicate.

Liberalul insistă că PNL rămâne ferm în susţinerea eliminării IMCA, considerând că acest impozit afectează capacitatea companiilor de a concura pe piaţa internă şi internaţională.

Ionel Bogdan explică faptul că, în cadrul discuţiilor, a fost reiterată dorinţa liberalilor de a convinge partenerii de guvernare să renunțe la impozitul minim.

„Alături de colegii mei din grupul parlamentar PNL, am avut o întâlnire cu reprezentanţii ROMPAN (…) în cadrul căreia am discutat despre IMCA (…) PNL susţine eliminarea acestui impozit şi considerăm că este necesar să găsim înţelegere în coaliţie pentru a face acest lucru posibil”, afirmă deputatul într-o postare pe Facebook.

Bogdan subliniază că PSD propune o reducere a cotei de la 1% la 0,5%, dar doreşte aplicarea impozitului tuturor companiilor. PNL respinge însă această variantă, pe care o cataloghează drept „total greşită”, argumentând că efectele ar fi negative pentru mediul economic.

Deputatul arată că extinderea IMCA la toate firmele, aşa cum propune PSD, ar însemna o presiune suplimentară asupra întreprinderilor, indiferent de profitabilitatea lor. În opinia PNL, un asemenea mecanism fiscal penalizează investițiile și limitează dezvoltarea economică.

Bogdan precizează că discuţiile din industrie confirmă temerile liberalilor, mai ales într-o perioadă în care firmele se confruntă cu scumpiri la energie, materii prime şi logistică.

În încheiere, Ionel Bogdan insistă asupra necesității unor politici fiscale stabile și favorabile mediului de afaceri. „Mediul de afaceri trebuie să rămână competitiv atât pe pieţele locale, cât şi pe cele internaţionale”, declară acesta, subliniind că eliminarea impozitului minim este, din punctul de vedere al PNL, esenţială pentru menţinerea unui climat economic sănătos.