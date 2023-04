Prezentatorul și actorul englez și-a anunțat plecarea din emisiunea, care a găzduit segmente populare precum „Carpool Karaoke”, în aprilie anul trecut. Ulterior, acesta a dezvăluit că decizia a fost luată dintr-o dorință de a petrece mai mult timp cu familia sa.

„Avea să fie o călătorie, o aventură. Nu am văzut-o niciodată ca pe destinația mea finală”, a declarat Corden la vremea respectivă, conform CNN.

Comicul în vârstă de 44 de ani s-a emoționat joi seară în timp ce se pregătea să părăsească scaunul care l-a făcut cunoscut. Ediția specială, difuzată în prime-time, a avut ca invitați de primă mână pe Harry Styles, Adele și Will Ferrell și un mesaj video surpriză din partea președintelui Joe Biden, iar părinții lui Corden au fost în public.

În timp ce decizia sa de a părăsi emisiunea în timpul unei perioade de succes la televiziunea americană de noapte i-a surprins pe mulți, Corden a dezvăluit că „un aspect pozitiv” al părăsirii emisiunii este faptul că „ar putea în sfârșit să aibă parte de un somn bun”.

În discursul său emoționant de adio, acesta a vorbit și despre călătoria sa ca prezentator al emisiunii.

„Am început această emisiune cu Obama, apoi cu Trump, apoi cu o pandemie globală. Am văzut cum America s-a schimbat mult. În ultimii ani, am văzut cum au crescut diviziunile și am văzut și am simțit cum un sentiment de negativitate bolborosește și, în anumite momente, clocotește”, a spus el.

Corden și-a implorat publicul să își amintească ce înseamnă SUA pentru restul lumii

Corden și-a implorat publicul să „își amintească ce înseamnă SUA pentru restul lumii. Toată viața mea a fost întotdeauna un loc al optimismului și al bucuriei. Și da, are defecte, atât de multe, dar arătați-mi o țară care să nu aibă. Arătați-mi o persoană care nu are”.

„Cu toții suntem mai mult la fel decât suntem diferiți. Sunt atât de mulți oameni care încearcă să alimenteze aceste diferențe și trebuie să încercăm cât putem de bine să căutăm lumina, să căutăm bucuria. Dacă o faci, este acolo. Doar despre asta a fost vorba în acest spectacol”, a mai spus Corden.

El a descris mutarea sa în America ca fiind „un salt uriaș” și a mulțumit CBS pentru că a avut o șansă „care i-a schimbat viața”.

Corden și-a încheiat ultima apariție interpretând o baladă la pian, în timp ce a fost difuzat un montaj video cu cele mai bune momente ale sale în emisiune.

„O parte din mine se gândește de ce să nu rămân aici pentru totdeauna, dar în adâncul inimii mele știu. Nu mai am de prezentat niciun spectacol, e timpul să plec. E timpul să plec. Mulțumesc că v-ați uitat, ăsta e spectacolul nostru”, a cântat el.