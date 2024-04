Mircea Geoană a vorbit despre reîntoarcerea în viaţa publică din România. În primul rând, el a explicat că nu este în căutarea unui alt job internaţional după o poziţie atât de importantă la NATO.

De asemenea, el a promis că își va da tot interesul dacă va fi ales să contribuie la reconstrucţia și „renașterea” țării.

„Nu sunt în căutarea unui alt job internaţional după o poziţie atât de importantă la NATO. Am făcut 5 ani de zile o muncă, cred eu, bună. În planul meu imediat, nu există o astfel de variantă, nici nu o caut şi nici nu cred că mi-aş dori-o. Deci, dacă va fi de făcut, de pus umărul la reconstrucţia ţării, la renaşterea ţării, am să o fac cu toată inima. Nu mă întorc la ceea ce am făcut în anii precedenţi, pentru că am învăţat politică, am trecut prin multe momente politice mai bune sau mai rele”, a declarat Mircea Geoană la Antena 3.