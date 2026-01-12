Liana Arsenie, președintele Curții de Apel București (CAB), a atras atenția asupra ceea ce ea descrie drept un plan „matematic și cinic” de concentrare a puterii politice asupra sistemului judiciar. Într-un interviu pentru Antena 3, Liana Arsenie a explicat că scopul acestui plan este consolidarea puterii executive prin influențarea independenței magistraților.

„Pare că se doreşte o preluare a controlului asupra puterii judecătoreşti. Nu doar pare. Este un scenariu matematic, dar foarte cinic, prin care se încearcă o conservare a puterii prin controlul puterii judecătoreşti. Un plan matematic, tehnic şi foarte cinic. (…) Când vorbim de plan matematic, ne gândim la rigoare ştiinţifică şi pare că tot acest plan este unul foarte riguros, organizat, pus la punct, în care folosim expresii care pot să creeze emoţii, folosim imagini care pot să creeze emoţii, dar nevoia este reală, de preluare a puterii judecătoreşti”, a spus Liana Arsenie.

Ea a remarcat existența unor magistrați care, la fiecare schimbare a puterii politice, se întâlnesc cu președintele țării pentru a discuta despre modificări în sistemul judiciar, susținând că aceste solicitări urmăresc deseori validarea unor eșecuri personale.

„În arhitectura statului, Constituţia prevede trei puteri, trei piloni pe care după care funcţionează statul român. Puterea executivă, puterea legislativă şi puterea judecătorească. Toţi aceşti piloni înseamnă împărţirea puterii şi înseamnă un echilibru. Toată puterea dusă într-o singură mână înseamnă dezechilibru, înseamnă dispariţia şi disoluţia statului de drept. (…) Există magistraţi care, de câte ori se schimbă puterea politică, se duc să discute cu preşedintele, invocând nevoia de schimbare. (…) Eu pot doar să constat. Nu pot să fac acuzaţii. Acuzaţiile trebuie să fie făcute în temeiul dispoziţiilor legii şi să fie evaluate de către instituţiile autorizate. Pot doar să constat că puterea executivă practic devorează puterea legislativă. Nu mai avem Parlament care să legifereze şi există această nevoie de control asupra puterii judecătoreşti prin orice mijloace”, a spus Arsenie.

Potrivit ei, aceste practici nu sunt noi și au avut loc și sub președinții anteriori, inclusiv Băsescu și Iohannis, iar acum se repetă sub președintele Nicușor Dan.

„De fiecare dată când se schimbă puterea politică, în România există un grup restrâns şi nereprezentativ pentru judecători sau pentru procurori, un grup restrâns de judecători şi de procurori care merg şi acum la preşedintele Dan, aşa cum au mers şi la preşedintele Băsescu, cum au mers şi la preşedintele Iohannis”.

Totodată, șefa CAB a menționat că a solicitat o întâlnire oficială cu președintele pentru a discuta despre aceste aspecte, însă nu a primit încă un răspuns. Ea consideră că discuțiile despre presiuni sau persecuții în justiție trebuie privite în contextul impactului asupra întregului sistem, nu doar asupra unor magistrați individuali.

Arsenie a mai explicat că statul român se bazează pe echilibrul între puterea legislativă, executivă și judecătorească, iar orice dezechilibru între aceste piloni poate submina funcționarea corectă a instituțiilor și rolul Parlamentului în legiferare.

„Am cerut o discuţie cu preşedintele ţării, am făcut şi o solicitare scrisă. Probabil că agenda domniei sale este încărcată, Urmează, mă gândesc, să fiu şi eu primită. (…) În acest moment, l-aş ruga pe domnul preşedinte ca atunci când susţine că sistemul de justiţie este condus prin teroare, când sistemul de justiţie este condus prin presiune, că este condus prin persecuţie, să se gândească la faptul că răul care se face nu este la adresa acelor magistraţi, ci este un rău ce vizează sistemul de justiţie în ansamblul său”, a mai precizat şefa Curţii de Apel.