Curtea de Apel București a decis condamnarea definitivă a lui Cristian Popescu Piedone la patru ani de închisoare cu executare, pedeapsa fiind înjumătățită față de decizia din fond, care era de 8 ani și 6 luni de închisoare.

Tot joi, s-a mai decis și condamnarea definitivă la închisoare cu executare în cazul patronilor de la clubul Colectiv, unde a avut loc tragedia din 2015. Alin George Anastasescu, Paul Gancea şi Costin Mincu, proprietarii clubului au fost condamnați la 11 ani și opt luni, opt ani și respectiv șase ani și patru luni de închisoare cu executare.

Și cei doi pompieri de la ISU Bucureşti care au verificat clubul Colectiv fără a lua măsurile legale în privinţa respectării normelor PSI au fost și ei condamnați la 8 ani şi 8 luni de închisoare.

Prima reacție a lui Piedone după decizia magistraților

La câteva minute distanță după decizia luată de magistrați, Cristian Popescu Piedone s-a arătat revoltat. El susține că nu vrea să jignească familiile celor care au murit în incendiu, însă nu el este cel vinovat pentru ce s-a petrecut în acea noapte.

Totodată, fostul edil al Sectorului 4 și actualul primar al Sectorului 5 a trecut și la amenințări. El a precizat că se va întoarce, iar de astăzi va face și câteva dezvăluiri despre care nu s-a mai știut până acum, prin intermediul avocatului său.

„Nu vreau să jignesc familiile. Cum am spus mai devreme, dacă acei părinți cred că eu, Piedone, le-am omorât copiii, așa să le ajute Dumnezeu. Mă voi întoarce. Am postat un ultim mesaj al meu pe Facebook care nu va înceta să fie activ. Și de astăzi, dacă Piedone a tăcut 27 de ani, de astăzi voi face dezvăluiri.

Cu tot respectul vă spun că avocatul poate să vină să preia gândurile mele. Voi transmite telepatic gândurile mele. Sunteți copii tineri cu toții. Oameni buni, făceți-vă traistele și plecați în altă țară, mai bine slugă în altă țară!”, a declarat Piedone.

În ceea ce privește mesajul postat pe Facebook, despre care vorbește acesta, fostul edil al Sectorului 4 se declară nevinovat în dosarul Colectiv. El susține că este ”chinuit și tăvălit” de șase ani și jumătate, doar pentru că a deranjat anumite persoane și le-a ”stricat pușculițele”.

„M-au luat… NEVINOVAT. Ca pe un câine m-au chinuit și m-au tăvălit șase ani și jumătate! Zilnic mi-au picurat amar și boală în trup și în familie! M-au vânat pe unde m-au prins. Că i-am deranjat, că le-am stricat pușculițele… Rămâneți cu bine, oameni buni!”, se arată în mesajul postat de Piedone.

Mesajul postat de Piedone pe Facebook, după condamnarea definitivă în dosarul Colectiv

Totodată, acesta a ținut să le mulțumească tuturor celor care i-au fost alături în ultimii șase ani și totodată, le-a urat sănătate și fericire locuitorilor din Sectorul 5, unde acum este primar.

Piedone a mai adăugat că a crezut mereu în visuri și le-a împlinit și a dovedit că imposibilul poate fi realizabil. El le-a recomdant cetățenilor să iasă la vot atunci când vor fi alegeri și să își aleagă un primar drept care să îi respecte, așa cum a făcut el de-a lungul carierei sale.

„Vă mulțumesc tuturor celor care mi-ați rămas alături în toți anii aceștia grei! Eu merg acum unde mă azvârle statul meu cel românesc! Dumneavoastră, cetățenilor din Sectorul 5, vă doresc sănătate și fericire!

Povestea noastră se oprește aici, din păcate. A fost frumos, atât cât ne-au permis, atât cât ne-au lăsat… !

Am dovedit, împreună, că prin muncă se pot face lucruri bune pentru comunitate!

Am crezut în visuri, am împlinit visuri! Am dovedit că putem face imposibilul… posibil! Va iubesc!

Să ieșiți la vot când vor fi alegeri! Să vă alegeți un primar drept, care să vă respecte! Un primar demn și muncitor, care să vă merite! Cu multă dragoste, Piedone”, se mai arată în postare.

Piedone, mesaj pentru familiile care și-au pierdut copiii în clubul Colectiv

Referitor la familiile care și-au pierdut copiii în incendiul de la Colectiv, acesta le-a transmis tuturor că nu este vinovat de tragedia care a avut loc în acea noapte.

Totodată, el a mai subliniat faptul că adevărații vinovați sunt încă în libertate, iar toți vor fi convinși de acest lucru la un moment dat.

„Am un mesaj pentru familiile tinerilor decedați în clubul Colectiv și pentru cei răniți în acea fatidică noapte:

Piedone merge la pușcărie NEVINOVAT! Adevărații vinovați pentru tragedia Colectiv sunt liberi!!! Vă veți convinge!”, a mai transmis fostul edil al Sectorului 4.