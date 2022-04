Numărul de decese provocate de incendiul de la Institutului Central de Cercetare pentru Apărare Aerospațială al Rusiei din Tver, aproape de Moscova, a ajuns 19 persoane, relatează Interfax. Deflagrația a avut loc joi, 21 aprilie, înainte de Paște.

„În acest moment, numărul deceselor confirmat oficial este de 19 persoane”, se arată într-un comunicat remis presei de autoritățile locale. Numărul anterior raportat de acestea a fost de 18 decese, după ce inițial s-au anunțat 7 decese în incendiul izbucnit pe 21 aprilie.

Alte 27 de persoane au fost rănite, dintre care 13 au avut nevoie de spitalizare.

„În numele guvernatorului regiunii, asigurăm măsuri de sprijin pentru familiile victimelor, precum și cei răniți în incendiul din clădirea Institutului de Cercetare din regiunea Kazahstanului de Est. Asistența pentru familiile care au pierdut persoanele dragi vor fi furnizate după identificarea cadavrelor victimelor”, se arată în comunicatul de presă.

Potrivit martorilor citați de postul de televiziune, mai mulți angajați ai institutului au fost nevoiți să sară pe ferestrele de la etajele superioare pentru a scăpa de flăcările care au cuprins 1.000 de metri pătrați de spațiu.

Rezultatele investigației desfășurată de autoritățile locale afirmă că incendiul a izbucnit într-unul dintre birourile institutului militar. Potrivit Ministerului rus al Apărării, institutul este implicat în cercetări legate de apărarea aerospațială rusă, precum și în dezvoltarea de noi sisteme de apărare antiaeriană.

Acesta este de asemenea institutul în care au fost proiectate temutele rachete de croazieră Iskander folosite de forțele armate ale Rusiei și în Ucraina.

In Tver, the building of NII-2 of the Ministry of Defense is on fire. The fire is visible in the windows of the second and third floors. Rescuers are on the scene of the fire. People have been evacuated. Previously, about 30 people sought medical help pic.twitter.com/Mgydo92btn

