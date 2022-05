Ultimele informații din războiul indică că s-a ajuns la o înțelegere. Ministerul rus al Apărării a anunțat, luni după-amiază, că a fost convenit un armistițiu în uzina siderurgică Azovstal pentru a permite evacuarea ucrainenilor răniți.

„În data de 16 mai, în urma negocierilor cu reprezentanții militarilor ucraineni blocați pe teritoriul Uzinei Metalurgice Azovstal din Mariupol, s-a ajuns la un acord privind evacuarea răniților”, a declarat ministerul apărării din Rusia.

Noile date au fost furnizate de agenția de presă de stat RIA Novosti. Potrivit celor convenite, a fost convenit un armistițiu și a fost instituit un regim de încetare a focului și a fost deschis un coridor umanitar.

„În prezent, în zona întreprinderii a fost instituit un regim de încetare a focului și a fost deschis un coridor umanitar, prin care militarii ucraineni răniți sunt transportați la o unitate medicală din Novoazovsk, Republica Populară Donețk, pentru a li se oferi toată asistența necesară”, continuă comunicatul.

Novoazovsk se află la circa 40 de kilometri distanță de Mariupol.

Conform altor informații, un incendiu de proporții a izbucnit, luni, în clădirea centrului de afaceri DM din Moscova. La acest moment nu se știe care este cauza incendiului și nici dacă s-au înregistrat victime. Imagini difuzate pe rețelele sociale arată coloane de fum negru și gros la acoperișul clădirii.

Trebuie spus că, de la declanșarea războiului în Ucraina, mai multe incendii în au avut loc în zona capitalei ruse. Autoritățile nu au oferit, însă, imediat, explicații pentru aceste incidente.

În luna aprilie, șapte persoane şi-au pierdut viața după un incendiu care a izbucnit într-un institut de cercetare din domeniul apărării, situat în orașul Tver, aflat la 160 km nord-vest de Moscova. În știrile inițiale dedicate acestui eveniment, agenția TASS relatat că cel puțin 10 persoane sunt date dispărute în incendiu, în timp ce numărul de răniți se ridica la aproape 30. Într-un alt incendiu în apropierea capitalei ruse, a fost afectată una dintre cele mai mari uzine chimice din Rusia.

Mai multe incendii de mari proporții au izbucnit la o unitate militară din Belgorod, Rusia, în luna mai. Cauza incendiului a fost necunoscută.

“La granița a trei municipalități, districtele Borisov și Belgorod și districtul urban Yakovlevsky, a avut loc un incendiu pe teritoriul uneia dintre instalațiile Ministerului Apărării al Federației Ruse”, a spus atunci guvernatorul regiunii Belgorod, Vyascheslav Gladkov,

