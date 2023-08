Un depozit din Odintsovo, un oraș situat la vest de Moscova între reședința oficială a lui Vladimir Putin și aeroportul Vnukovo, a luat foc, potrivit serviciului de urgență rus.

Nu a fost clar cum a izbucnit incendiul din depozit, care se afla la 6,5 kilometri de reședința prezidențială a liderului de la Kremlin din Novo-Ogaryovo.

Potrivit unui comunicat al serviciilor de urgență, dimensiunea incendiului la miezul nopții, ora Moscovei, era de 2.000 de metri pătrați.

Another Massive Mystery Fire Strikes Moscow, This Time Just Miles From Putin’s Residence https://t.co/jWXSMbI9NL

La primele ore ale zilei de joi, serviciul rus de urgență a anunțat că un atelier de reparații auto a luat foc în Domodedovo, o suburbie a Moscovei, în apropiere de unul dintre principalele aeroporturi ale țării.

„Dimensiunea incendiului este de 1.000 de metri pătrați”, a precizat RIA, citând declarația.

Ageția RIA a furnizat adresa atelierului de reparații, care se află la 10 kilometri de Aeroportul Domodedovo.

În înregistrările video ale incendiului care au fost încărcate online se observă o flacără și mult fum negru.

A large fire in #Moscow, Severnaya district broke out this evening, reports saying it’s either a shopping centre or warehouse.

Just a massive shame it's not Putin's residence with him stuck inside .

