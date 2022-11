Incendiul a izbucnit la un depozit de cărămidă cu două etaje, duminică după-amiază, în apropiere de gările, de obicei foarte aglomerate, care leagă Moscova de orașe precum Sankt Petersburg, în nord-vest, Kazan, în est, sau Vladivostok, în Orientul Îndepărtat. Incendiul a fost stins în totalitate duminică târziu.

„Din nefericire, în timpul inspecției molozului, cinci persoane au fost găsite moarte și o persoană a fost rănită”, au anunțat duminică seara târziu pe rețelele de socializare filiala din Moscova a Ministerului pentru Situații de Urgență.

Comitetul de Investigații al Rusiei, care investighează infracțiunile majore, a declarat că numărul victimelor era încă în curs de clarificare și a atribuit incendiul la „încălcarea standardelor de incendiu”.

Incendiul a fost localizat pe o suprafață de 2.500 de metri pătrați, a declarat duminică pentru TASS un purtător de cuvânt al serviciilor locale de urgență.

Potrivit departamentului din orașul Moscova al Ministerului rus pentru Situații de Urgență, incendiul a fost localizat la ora 18:20, ora Moscovei.

„Efortul de stingere a incendiului a implicat 42 de vehicule și 121 de pompieri, precum și un tren de pompieri”, a precizat acesta.

Acesta a mai spus că nu au fost găsite substanțe periculoase în probele de aer prelevate de la locul incendiului.

Incendiul de la depozitul de flori din Piața Komsomolskaia a fost raportat la ora 15:13, ora Moscovei. Șapte persoane au fost evacuate din clădire. Flăcările au distrus parțial structurile podelelor dintre etajele unu și doi ale clădirii, pe o suprafață de 500 de metri pătrați.

Citând o sursă din cadrul serviciilor de urgență, agenția de știri de stat TASS a raportat că șapte persoane au fost ucise în incendiu. Incendiile accidentale sunt frecvente în Rusia din cauza infrastructurii îmbătrânite și dărăpănate și a nerespectării standardelor de siguranță.

A Moscow warehouse building near the Leningradsky railway station on Komsomolskaya Square is currently on fire. 2 people reportedly dead so far. Cause of fire remains unknown.

