S-a dat alerta în Rusia, la un important institut de cercetare în domeniul spaţial!

Este vorba despre Institutul Central de Cercetare al Trupelor de Apărare Aerospațială, situat în centrul oraşului Tver, aflat în apropierea Moscovei.

Joi, un incendiu puternic a izbucnit în clădirea care găzduieşte acest institut. Flăcările au curprins circa 1.000 de metri pătraţi de spaţiu, iar presa locală relatează că mai mulţi angajaţi au sărit pe geam, de la etajele superioare ale clădirii, pentru a nu fi arşi de vii.

Serviciile de urgenţă au confirmat că există 7 persoane decedate şi alte 27 de oameni ar fi răniţi, în urma incendiului. Cel puţin 10 angajaţi persoane aflate în clădire au fost date dispărute.

„Confirmăm un număr de şapte morţi în acest moment”, au precizat salvatorii veniţi de urgenţă la faţa locului, potrivit agenţiei TASS.

La faţa locului s-au deplasat mai multe echipe de pompieri, dar şi un elicopter.

Ulterior, acoperișul s-a prăbușit pe toată suprafața clădirii.

Până la acest moment, nu a fost înaintat un posibil motiv al incendiului devastator.

Ministerul rus al Apărării explică, potrivit site-ului oficial, că respectivul institut efectuează cercetare în domeniul spaţial, lucrând inclusiv la un sistem de apărare aeriană unificat pentru blocul CSI (Comunitatea Statelor Independente) format din fostele republici sovietice.

In Tver, the building of NII-2 of the Ministry of Defense is on fire. The fire is visible in the windows of the second and third floors. Rescuers are on the scene of the fire. People have been evacuated. Previously, about 30 people sought medical help pic.twitter.com/Mgydo92btn

— Press24x7 (@Press24Seven) April 21, 2022