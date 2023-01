O tragedie de nedescris a avut loc duminică dimineața, care s-s soldat cu șaptesprezece persoane moarte şi 22 rănite, într-un accident de circulaţie din provincia Jiangxi, în estul Chinei, a transmis presa de stat, conform AFP.

„Accidentul a făcut 17 morţi, 22 de persoane au fost rănite, răniţii au fost transportaţi la spital”, potrivit canalului de televiziune CCTV, citând autorităţile locale, care a adăugat că, deja, „cauza accidentului face obiectul unei anchete amănunţite”.

„Accidentul de circulaţie major” a avut loc cu puţin înainte de orele 01.00 (sâmbătă, 17.00 GMT) în districtul Nanchang, a indicat postul de televiziune.

La aproximativ o oră după anunţul ştirii, poliţia rutieră din districtul Nanchang a dat recomandări şoferilor, avertizând că regiunea se confruntă cu o „ceaţă deasă”. „Vizibilitatea la volan este proastă. Este o vizibilitate slabă, ceea ce poate provoca cu uşurinţă accidente de circulaţie”, potrivit poliţiei.

„Vă rugăm să fiţi atenţi la farurile de ceaţă (…) încetiniţi, conduceţi cu atenţie, păstraţi o distanţă de securitate în raport cu maşina din faţă, evitaţi pietonii, nu schimbaţi benzile de circulaţie şi nu faceţi depăşiri”, a adăugat poliţia.

China: A serious #traffic accident in #Nanchang county, East #China‘s #Jiangxi Province took place on Sun morning, killing 17 people and injuring 22 others. An investigation of the #accident is underway, said local traffic police.

Video- File pic.twitter.com/Kmf9MVSZMY

— Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) January 8, 2023