Anunț de ultimă oră. După mai bine de 6 ani de la tragedia care a îngrozit România, fostul edil al Sectorului 4, Cristian Popescu Piedone și-a primit pedeapsa.

Mai exact, magistrații CAB l-au condamant definitiv pe acesta, joi, la patru ani de închisoare cu executare pentru abuzul în serviciu de care a fost acuzat de anchetatorii DNA și care a condus către cea mai mare tragedie din ultimii ani din România, incendiul de la Colectiv.

„În temeiul art. 297 alin. 1 C.pen. raportat la art. 132 din Legea nr.78/2000 condamnă pe inculpatul Popescu Cristian Victor Piedone la pedeapsa de 4 ani închisoare pentru comiterea infracțiunii de abuz în serviciu.

În baza art. 66 alin. (1) lit. a), b),g) și k) C. pen. interzice inculpatului ca pedeapsă complementară exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat și dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public pe o perioadă de 5 ani În baza art. 65 alin. 1 raportat la art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) și k) C. pen. interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat și dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public. In baza art.72 Cp deduce perioada retinerii si arestarii preventive de la 06.11.2015 la 11.11.2015. În temeiul art. 16 alin. 1 lit. b teza I C.pr. pen. achită pe inculpatul Popescu Cristian Victor Piedone sub aspectul comiterii infracţiunii de abuz în serviciu, prev. și ped. de art. 297 alin. 1 C.pen. raportat la art. 132 din Legea nr.78/2000 (autorizaţia SC Noran Prompt SRL), fapta nefiind prevăzută de legea penală”, se arată în minuta deciziei.

Patronii de la clubul Colectiv, condamnați la 11 și 6 ani de închisoare

Tot joi, Curtea de Apel București a mai stabilit, pe lângă condamnarea lui Piedone și condamnarea definitivă la închisoare cu executare în cazul patronilor de la clubul Colectiv, unde a avut loc tragedia din 2015.

Astfel, potrivit deciziei luate de judecători, Alin George Anastasescu, Paul Gancea şi Costin Mincu, proprietarii clubului Colectiv au fost condamnați la 11 ani și opt luni, opt ani și respectiv șase ani și patru luni de închisoare cu executare.

La rândul lor, cei doi pompieri de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Bucureşti care au verificat clubul Colectiv fără a lua măsurile legale în privinţa respectării normelor PSI au fost și ei condamnați la închisoare.

Este vorba despre George Matei şi Antonina Radu în cazul cărora Curtea de Apel Bucureşti a decis condamnarea definitivă la câte 8 ani şi 8 luni de închisoare.

În același timp, pe lângă condamnare, cei doi pompieri nu vor mai avea dreptul de ocupa o funcţie în cadrul IGSU şi unităţile subordonate. Totodată, după ce vor ieși din închisoare, cei doi nu vor mai avea nici dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public pe o perioadă de 5 ani.

Amânări pe bandă rulantă în dosarul Colectiv

Menționăm faptul că decizia instanței este una definitivă, astfel încât după predarea și derularea procedurilor acesta va fi încarcerat în penitenciar unde va executa pedeapsa primită. Mai trebuie subliniat și faptul că aceasta este cea de a cincea amânarea de pronunțare asupra apelurilor a căror dezbatere finală a avut loc în luna decembrie 2021.

De la acel moment și până în prezent, instanța a amânat succesiv precizând că este nevoie de timp pentru redactarea motivării, dar și pentru primirea documentelor de la sutele de părți civile din dosar.

Acest lucru s-a întâmplat și pe 3 mai, când sentința în cazul Colectiv a fost amânată pentru joi, 12 mai. Totodată mai amintim și că procesul urma să fie finalizat încă din vara anului trecut, însă și atunci, completul de judecată care era format din magistraţii Adina Pretoria Dumitrache şi Andrei Viorel Iugan s-a confruntat cu probele.

Mai exact, cei doi magistrați au ridicat din oficiu o cerere de schimbare a încadrării juridice a faptelor pentru o parte dintre inculpaţii din dosarul Colectiv. La acel moment, cei doi judecători ai completului nu au căzut de acord asupra schimbării încadrării juridice a faptelor, astfel încât s-a format un complet de divergenţă, prin includerea unui al treilea magistrat.

Ulterior, noul complet a decis înlăturarea aplicării consecinţelor deosebit de grave în cazul infracţiunii de abuz în serviciu de care sunt acuzaţi o parte dintre inculpaţii din dosarul “Colectiv”, printre care şi Cristian Popescu-Piedone.