Tot mai multe informații arată că situația locurilor de muncă din industria tehnologică se înrăutățește. Companiile din acest domeniu dau afară angajați, în timp ce investesc tot mai mult în inteligența artificială. În SUA, numărul joburilor din tehnologie a scăzut cu peste 31.800.

Economistul-șef de la Moody’s, Mark Zandi, a explicat pentru „The Washington Post” că datele arată fără dubii că industria tehnologică se află într-o perioadă dificilă. El a spus că există deja o recesiune a locurilor de muncă în acest domeniu și că situația probabil va continua deoarece numărul anunțurilor de angajare scade constant.

În ultimul an, industria tehnologică s-a schimbat mult din cauza problemelor economice, a reorganizării în jurul inteligenței artificiale și a dorinței de a reduce costurile. Companii mari precum Amazon, Meta și Microsoft au concediat mii de oameni, chiar dacă au avut venituri mai mari și au investit sume mari în inteligența artificială. Economiștii avertizează că noile date indică probleme și în viitor, chiar dacă unele firme mai angajează, mai ales pentru joburi legate de inteligența artificială.

Zandi a mai zis că, timp de mulți ani, industria tehnologică a ajutat mult piața muncii și a oferit locuri de muncă bine plătite. În opinia lui, acest avantaj s-a transformat acum într-un dezavantaj pentru angajați.

Situația economică din SUA rămâne nesigură. Rezerva Federală a redus dobânzile pentru a treia oară în acest an, la începutul lunii, deoarece piața muncii începe să slăbească. Rata șomajului din industria tehnologică este încă mai mică decât media națională, care a ajuns la 4,6% în noiembrie, cel mai mare nivel din 2021. Totuși, diferența dintre cele două s-a micșorat, pentru că șomajul din tehnologie a crescut mai repede în ultimele luni decât în restul economiei.

În sectorul tehnologic, multe dintre joburile eliminate au fost în consultanță software, securitate cibernetică și dezvoltare web, conform CompTIA. Acest lucru se întâmplă deoarece firmele cheltuiesc mai puțin pe proiecte IT, au mai puține contracte cu statul și întâmpină dificultăți în a vinde servicii în afara țării. Directorul de cercetare al CompTIA, Tim Herbert, a explicat că firmele afectate de scăderea economiei pot renunța primele la serviciile de consultanță tehnologică. El a mai spus că acest lucru poate fi un semnal de avertizare și pentru alte industrii, deoarece companiile care nu mai cumpără astfel de servicii arată, de obicei, că se confruntă cu probleme.

Până acum, companiile de tehnologie au anunțat peste 141.000 de concedieri, cu 17% mai multe decât în aceeași perioadă a anului trecut, potrivit firmei Challenger, Gray & Christmas. În același timp însă, marile companii din tehnologie, precum Google, Microsoft, Meta și Amazon, plănuiesc să investească până la 375 de miliarde de dolari în infrastructura de inteligență artificială în acest an.

Pe de altă parte, investitorii devin tot mai îngrijorați că s-ar putea forma o bulă a inteligenței artificiale.