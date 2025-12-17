Prețul petrolului american de referință a scăzut marți sub pragul de 55 de dolari pe baril, atingând cel mai redus nivel din februarie 2021, pe fondul așteptărilor privind un posibil surplus de ofertă și al perspectivelor legate de un acord de pace în Ucraina, potrivit CNBC.

Cotația West Texas Intermediate (WTI) a atins un minim de 54,98 dolari pe baril, cel mai scăzut nivel înregistrat din 3 februarie 2021. Ulterior, petrolul american s-a tranzacționat la 55,48 dolari pe baril, în scădere cu 2,36%, în timp ce petrolul Brent a ajuns la 59,13 dolari pe baril, marcând un declin similar de 2,36%.

Evoluția negativă a cotațiilor petrolului este interpretată de investitori și ca un indiciu al încetinirii economiei globale. În Statele Unite, numărul locurilor de muncă nou create a fost de doar 64.000 în luna noiembrie, după o pierdere de 105.000 în octombrie, iar rata șomajului a urcat la 4,6%, cel mai ridicat nivel din ultimii patru ani.

De la începutul anului, petrolul WTI a pierdut aproximativ 23% din valoare, consemnând cea mai slabă performanță anuală din 2018. La rândul său, petrolul Brent este în scădere cu aproximativ 21%, marcând cel mai prost an din 2020.

În același timp, prețurile benzinei în Statele Unite au coborât sub 3 dolari pe galon, atingând cel mai redus nivel din ultimii patru ani. Evoluția este considerată un sprijin pentru consumatori înaintea sezonului sărbătorilor, potrivit AAA.

Piața petrolului rămâne sub presiune în acest an, după ce statele membre OPEC+ au accelerat creșterea producției, după o perioadă prelungită de reduceri ale ofertei. Totodată, investitorii evaluează o posibilă diminuare a riscurilor geopolitice, în contextul presiunilor exercitate de președintele american Donald Trump asupra Ucrainei pentru acceptarea unui acord de pace cu Rusia.

Riscul întreruperilor de aprovizionare a dominat piața petrolului începând cu invazia Rusiei în Ucraina, în 2022. În acest interval, Ucraina a lansat mai multe atacuri cu drone asupra infrastructurii petroliere rusești, în timp ce Statele Unite și aliații europeni au impus sancțiuni sectorului energetic al Rusiei.

În eventualitatea unui acord de pace, atacurile asupra infrastructurii energetice și sancțiunile americane ar putea fi eliminate relativ rapid, a afirmat Jorge Leon, șeful analizei geopolitice la Rystad Energy. Acest scenariu ar reduce semnificativ riscul unor întreruperi pe termen scurt ale livrărilor rusești și ar permite revenirea pe piață a unor volume consistente de petrol rusesc stocate pe mare, estimate la aproximativ 170 de milioane de barili.

Potrivit Rystad Energy, ridicarea sancțiunilor americane ar putea determina și o schimbare de strategie în cadrul OPEC+, care ar putea reveni la politica de recâștigare a cotei de piață prin creșterea producției, după ce recent a pus pe pauză această abordare.