Guvernul analizează noi măsuri privind pensiile de serviciu, în contextul în care reforma acestora este o condiție esențială pentru deblocarea unor fonduri europene din PNRR. Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Marcel Boloș, a anunțat că Executivul lucrează la două variante pentru modificarea sistemului de pensii destinat magistraților, scrie luju.ro.

Decizia vine după ce Comisia Europeană a suspendat parțial cea de-a treia cerere de plată din Planul Național de Redresare și Reziliență, invocând faptul că România nu și-a respectat angajamentele privind reforma pensiilor de serviciu, numite eronat „pensii speciale” în discursul public.

Marți, 1 aprilie 2025, Marcel Boloș a explicat că la nivel guvernamental se discută două opțiuni principale. Prima variantă presupune aplicarea unui prag de impozitare pentru pensiile care depășesc un anumit nivel, măsură ce face parte dintr-un pachet mai amplu de reforme fiscale. A doua variantă vizează modificarea procentului din venitul brut care determină valoarea pensiei, precum și ajustarea stagiului de cotizare necesar.

„Problema care s-a deschis acum in privinta pensiilor speciale nu priveste pensiile militare. Subiectul este inchis. Acum discutam despre problema de echitate a impozitarii pensiilor magistratilor si asupra acestui aspect trebuie sa gasim solutii in termen de 6 luni.

(…)

Sunt in lucru doua variante. Varianta in care peste un anumit prag al pensiilor se va impune un anumit procent de impozitare a veniturilor, dar aceasta masura este parte a pachetului de masuri pentru reforma fiscala, pentru ca avem si un jalon in ceea ce priveste reforma fiscala. Acest prag urmeaza sa fie discutat in functie de simularile pe care le avem la Ministerul de Finante, pentru ca echitatea priveste cat ia in mana un magistrat raportat la ceilalti beneficiari din sistemul public de pensii.

(…)

A doua varianta este cea pe care expertii Bancii Mondiale au elaborat-o in ceea ce priveste procentul care se primeste sub forma de pensie din venit la data pensionarii. Acum este 85% din acest venit brut realizat si stagiul de cotizare luat in calcul este de 5 ani. In acest context discutam de un procent si un stagiu de cotizare ajustat, dar si aici trebuie sa definitivam simularile impreuna cu reprezentantii Comisiei Europene”, a precizat Marcel Boloș.