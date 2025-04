Pensionarii cu venituri mici au primit ajutorul de Paște, dar se plâng că suma este insuficientă

Pensionarii din România au început să primească ajutoarele de Paște, în valoare de 400 de lei. Cu toate acestea, mulți dintre ei susțin că suma este prea mică pentru a le acoperi nevoile zilnice. „Până în decembrie ce se întâmplă cu noi?”, se întreabă unii beneficiari ai acestui sprijin.

Banii nu ajung nici pentru medicamente

Ajutorul este destinat pensionarilor cu venituri sub 2.574 de lei, în condițiile în care indexarea pensiilor nu a fost aplicată de la începutul anului. Pentru mulți, suma primită nu este suficientă nici măcar pentru medicamentele necesare.

„Vai vai vai, păi la ăștia trebuie să mai pun din pensie să îmi iau medicamentele pe 3 luni. Adică o dată la trei luni dau 6-700 cu totul, și compensate”, a spus un pensionar de 75 de ani, pentru Digi 24, cu o pensie de 1.800 de lei.

O altp pensionară cu un venit de 1.900 de lei, consideră că ajutorul primit nu acoperă în totalitate ceea ce i se cuvine din partea statului. Ea subliniază că, în lipsa unei indexări corespunzătoare, suma acumulată până acum ar fi trebuit să fie mult mai mare. Deși a primit 400 de lei, rămâne cu îngrijorarea privind lunile următoare, întrebându-se cum se va descurca până în decembrie, când este programată următoarea tranșă de sprijin.

Recalcularea pensiilor în întârziere

Conform legislației, indemnizația socială ar fi trebuit majorată cu 10,4% la începutul anului, ceea ce ar fi adus un plus lunar de 133 de lei, iar pensia medie trebuia să crească cu 12,1%, adică un plus de 311 lei pe lună. Până la finalul anului 2025, această creștere ar fi putut ajunge la 3.737 de lei în plus pentru pensionari.

În mediul rural, pensionarii se confruntă cu aceleași dificultăți. „N-am ce să cumpăr. 400 de lei, nici nu mă duc în târg, că n-ai ce să iei”, spune un pensionar din Gorj. „Ce să cumperi, doamna mea, că s-au scumpit toate!”, adaugă un altul.

„Ca oricare, așteaptă ziua ca să își facă împărțitul banilor. Dacă au ce împărți, câteodată mai au nevoie să completeze de la familie. În mare parte nu se pot descurca cu ceea ce au la pensie, e greu pentru ei, îi mai ajutăm și îi înțelegem. Îi mai liniștim, îi mai încurajăm, nu avem altă soluție”, a explicat poștașul Ilie Bărbulescu, potrivit Digi 24.

Poștașii, pe lângă distribuirea pensiilor, au ajuns să fie și un sprijin emoțional pentru vârstnicii care se confruntă cu dificultăți financiare.

Următoarea tranșă de 400 de lei va fi distribuită în luna decembrie

Conform declarațiilor oficiale, următoarea tranșă de 400 de lei va fi distribuită în luna decembrie, chiar înainte de sărbătorile de iarnă.

„Casa Națională de Pensii a trebuit să implementeze aceste măsuri prevăzute de Ordonanța 12/2025, privind acordarea acestui sprijin financiar persoanelor vulnerabile. Acest plafon de 2.574 de lei este eligibil pentru peste 2,5 milioane de persoane, chiar 2,6 milioane dacă includem și celelalte sisteme neintegrate. Impactul financiar pentru plata acestui sprijin este de 2,1 miliarde de lei, iar sumele vor fi acordate în două tranșe egale: 400 de lei în aprilie și 400 de lei în decembrie”, a anunțat Daniel Baciu, directorul Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP). Mai mult aici.

Trei beneficii suplimentare pentru pensionari

Baciu a menționat că, pe lângă acest sprijin, pensionarii beneficiază și de alte facilități:

Medicamente compensate în proporție de 90%.

Reduceri la biletele pentru tratamente balneare.

Excluderea acestui sprijin din baza de calcul pentru venitul minim de incluziune.

Până la recalcularea pensiilor și o eventuală majorare, mulți pensionari trăiesc în incertitudine financiară, cu speranța că viitorul le va aduce un trai mai decent.