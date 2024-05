Pensiile acestor români vor crește cu până la 90%! Daniel Baciu a spus că doar pensionarii cu un stagiu de cotizare de peste 40 de ani vor beneficia de aceste majorări semnificative. El a declarat că mai mult de trei milioane de oameni vor beneficia de majorări, deoarece punctele de stabilitate vor aduce un plus față de situația actuală.

„Este un plus pe care noi îl acordăm pensionarilor care au un stagiu de cotizare contributiv mai mare de 25 de ani”, a declarat el într-un interviu pentru Antena 3 CNN .

Potrivii directorului CNPP, vor fi mulți pensionari care în prezent se află în zona indemnizației sociale și care vor ieși din această categorie.

Amintim că noua lege a pensiilor va intra complet în vigoare începând de la 1 septembrie 2024. Ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, a explicat că în noua lege a pensiilor s-a introdus o formulă pentru asigurarea egalității în cuantumul pensiilor pentru aceeași muncă și contribuții, indiferent de legea pensiilor pe baza căreia s-a ieșit la pensie. Această modificare vizează eliminarea inechităților din sistemul public de pensii, unde de-a lungul anilor au existat diferite niveluri de cotizare, atât minime cât și complete, și corecții diferite.

De-a lungul timpului, legislația privind pensiile a fost supusă unor numeroase modificări, ceea ce a generat discrepanțe între pensiile persoanelor care au contribuit în perioade diferite.

Prin această reformă, se urmărește ca toți cei care au muncit și au contribuit la sistemul de pensii, indiferent de perioada în care au făcut-o, să primească un tratament echitabil și să beneficieze de pensii corecte. Aceasta implică faptul că, spre exemplu, două persoane care au desfășurat aceeași tipologie de muncă și au contribuit în mod similar la sistemul de pensii, dar s-au pensionat în momente diferite, ar trebui să primească pensii egale.

„Noi, în noua lege, primul lucru pe care l-am făcut este acela de a veni cu o formulă care să ne ducă în zona ca pentru muncă și contributivitate egale să ai un cuantum al pensiei egal, indiferent de legea pensiilor pe care ai ieșit. Beneficiezi de pensie din 1966 până astăzi, pentru că am avut stagii de cotizare diferite, atât stagii minime cât și stagii complete, am avut indici de corecție, am avut o legislație diferită în ceea ce privește pensiile. Și atunci principalul obiectiv al reformei este acela de a aduce echitate în sistemul public de pensii”, a explicat Simona Bucura Oprescu la Antena 3 CNN.