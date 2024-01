Daniel Baciu, șeful Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP) a oferit noi detalii în ceea ce privește pensiile românilor.

Daniel Baciu afirmă că se lucrează pentru o singură etapă, stabilită pentru 1 septembrie, fără a exista etape intermediare.

El menționează că legea prevede clar ca pensionarii să primească toate pensiile recalculate după noua formulă de calcul în luna septembrie.

Baciu adaugă că impactul bugetar a fost evaluat de la începutul anului și a fost inclus în legea Bugetului Asigurărilor Sociale de Stat.

Daniel Baciu afirmă că există resursele financiare necesare pentru a acoperi impactul atât al indexării cu 13,8% de la 1 ianuarie, cât și al recalculării.

De asemenea, el a mai spus că legea prevede ca recalcularea să se facă de la 1 septembrie. Astfel, el subliniază că nu va exista o recalculare etapizată.

Președintele CNPP a precizat și care sunt stagiile de cotizare pentru care se acordă punctele de stabilitate. Daniel Baciu spune că acestea sunt:

”Sunt niște tranșe din stagiile de cotizare pentru care se acordă aceste puncte de stabilitate. Și aici vorbim între 25 și 30 de ani se acordă 0,5 puncte pentru fiecare an cuprins în această perioadă, și aici vorbim între 30 și 35 de ani se acordă 0,75 puncte pentru fiecare an în această perioadă, iar tot ce trece ca stagiu de cotizare după 35 de ani se acordă chiar un punct de stabilitate pentru fiecare an peste 35 de ani. Lucrurile sunt foarte clare, stabilite în lege”, spune președintele CNPP.