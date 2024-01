Recalcularea pensiilor se va sfârși în august. Care va fi cea mai mică pensie după recalculare

Nu sunt puțini pensionarii care, în acest an, își pun întrebarea „Care va fi cea mai mică pensie după recalculare”! Este cu siguranță una dintre întrebările legitime, deoarece sute de mii de pensionari vor fi afectați. Recalcularea pensiilor va influența o mare parte din populația de pensionari, afectând sute de mii de români.

Recalcularea integrală a tuturor pensiilor este programată să aibă loc la 1 septembrie, conform unui calendar bine pus la punct.

Pașii care vor urma, în perioada următoare, vor fi aceștia:

1. Elaborarea și publicarea normelor metodologice asociate noii legi a pensiilor.

2. Inițierea procesului de recalculare a celor 5 milioane de pensii, începând cu o dată ulterioară publicării normelor metodologice.

3. Finalizarea procesului de recalculare la 1 august.

4. În cursul lunii august, pensionarii vor primi informații privind cuantumul noii pensii recalibrate.

Calendarul recalculării pensiilor conform noii legi este următorul:

1 septembrie: Intrarea în vigoare a noii legi a pensiilor.

5 septembrie: Acordarea pensiilor recalculate pentru cei care își primesc pensiile prin poștă.

12 septembrie: Acordarea pensiilor recalculate pentru cei care își primesc pensiile pe card.

Amintim că pensiile au fost deja indexate cu 13,8% începând cu 1 ianuarie. 1.100.000 de pensionari, care beneficiau inițial de o pensie socială în valoare de 1.125 de lei, au primit o majorare de 151 de lei. Astfel, aceștia au ajuns la o pensie socială recalculată de 1.276 de lei.

Pensionarii trebuie să știe că aceasta va fi și suma minimă pe care o vor putea primi, după recalculare: 1.276 lei.

Pensiile nu vor crește de la 1 septembrie pentru pensionarii cu mai puțin de 15 ani de muncă

În urma recalculării pensiilor, acestea nu vor crește semnificativ pentru cei care au sub 15 ani de muncă. În plus, în cazul care au lucrat sub 25 de ani, creșterea va fi limitată, deoarece aceștia nu beneficiază de puncte bonus sau de stabilitate.

Recalcularea pensiilor nu va aduce creșteri semnificative, în special pentru cei cu mai puțin de 25 de ani de muncă și care au avut venituri mai mici.

În ce condiții va rămâne pensia 1.276 lei și după recalculare

Pentru un exemplu concret de pensie care va rămâne la valoarea de 1.276 de lei și după recalculare, să luăm în considerare situația unui pensionar care a lucrat într-o fabrică timp de 15 ani și câteva luni. Acesta acumulează un total de 15,3 puncte, cu un punctaj mediu anual de 0,61. În luna decembrie 2023, acest pensionar beneficia de o pensie de 1.125 de lei.

La 1 ianuarie, pensia a înregistrat o creștere de 13,8%, ajungând la suma de 1.276 de lei în ianuarie 2024.

La 1 septembrie, deoarece pensionarul nu dispune de grupe și niciun fel de puncte de stabilitate, va primi recalcularea în funcție de punctajul acumulat: 15,3×81 lei/punct, rezultând o pensie recalculată de 1.239 de lei.

Observăm că, în acest exemplu, recalcularea va duce la o pensie mai mică, scăzând la 1.239 de lei, în comparație cu valoarea de 1.276 de lei la începutul anului 2024.

Conform legislației actuale, dacă în urma recalculării unui pensionar rezultă o pensie mai mică decât cea pe care o primește în prezent, se menține în plată valoarea actuală a pensiei. În acest caz, pensionarul menționat va continua să primească pensia de 1.276 de lei, care, după recalculare, se va dovedi a fi cea mai mică pensie în România începând din luna septembrie 2024.

Conform informațiilor oficiale, s-a sugerat că aproximativ 2.000.000 de pensii nu vor înregistra creșteri în urma procesului de recalculare. Mai multe detalii și informații pot fi găsite și în tabelul de mai jos: