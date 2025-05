În conformitate cu Schema de pensie a angajaților din 1995, atât angajatul, cât și membrii familiei sale – în primul rând soția și copiii – au dreptul să primească o pensie în cazul decesului pensionarului, indiferent dacă decesul are loc înainte sau după pensionare, informează ZeeNews India.

Ce este sistemul de pensie familială

În cadrul acestei scheme, dacă soțul moare, pensia acestuia este transferată soției, care este nominalizată în prealabil.

Dacă moare după vârsta de 60 de ani, soția primește 50% din pensie, iar dacă moare înainte de 60 de ani, aceasta primește 100% din cuantumul pensiei.

Cine este eligibil pentru pensie familială

Conform normelor guvernamentale înainte de 2004, văduva sau văduvul unui angajat decedat este eligibil pentru a primi pensia familială până când se recăsătorește sau moare.

Dacă nu există un soț supraviețuitor, copiii aflați în întreținere, mai mici de 25 de ani, devin eligibili pentru pensie.

Ce membri ai familiei pot beneficia de pensie familială

EPFO a stabilit linii directoare clare care afirmă că, dacă angajatul decedat are copii sub 25 de ani, până la doi copii pot primi pensie, fiecare copil primind 25% din cuantumul pensiei, iar dacă un copil are un handicap fizic, sunt eligibili să primească 75% din pensie pe toată viața.

Ce se întâmplă dacă angajatul a fost necăsătorit

Dacă un angajat necăsătorit moare, părinții săi au dreptul să primească pensia integrală pentru tot restul vieții.

Cine poate aplica în cadrul acestui sistem

Această schemă acoperă în principal lucrătorii din sectorul neorganizat, inclusiv lucrătorii casnici, vânzătorii ambulanți, șoferii, instalatorii, croitorii, muncitorii, cei care trag ricșa, muncitorii în construcții, croitorii, muncitorii agricoli, cizmarii și alții.

Cât este pensia familială

Pensia familială pentru angajații guvernamentali este fixată la 30% din salariul de bază, cu o sumă minimă de 3.500 de rupii, în timp ce pentru lucrătorii din sectorul neorganizat, venitul salariatului nu trebuie să depășească 15.000 de rupii pe lună. Beneficiarii trebuie să aibă un cont bancar de economii.