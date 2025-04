Mihai Precup a subliniat necesitatea unei reprezentativităţi mai mari a sectoarelor economice în cadrul Bursei de Valori Bucureşti, având în vedere că, în prezent, o mare parte din piaţa de capital este dominată de companiile de stat.

Astăzi, uitându-mă cu atenţie la cea de-a şaptea ediţie, am văzut câte companii mari şi interesante avem şi potenţial candidaţi pentru Bursa de Valori şi îmi doresc să văd mai mulţi candidaţi pe Bursa de Valori Bucureşti, pentru că reţineţi ce vă spun: avem nevoie de o reprezentativitate mai mare a sectoarelor de activitate în cadrul Bursei de Valori Bucureşti.

Secretarul de stat a menţionat că guvernul român a realizat progrese semnificative în stimularea pieţei de capital, dar a subliniat că sunt necesare mai multe oportunităţi pentru investitori.

De asemenea, Precup a adus în discuţie succesul titlurilor de stat Fidelis, menţionând că acestea au permis mii de investitori să participe pentru prima dată pe piaţa de capital din România, creând o oportunitate de a investi în acţiuni şi alte instrumente financiare.

El a mai subliniat importanţa viziunii pe termen lung în cadrul mediului de afaceri, îndemnând antreprenorii să se concentreze mai mult asupra viitorului economiei decât asupra alegerilor politice imediate. De asemenea, a exprimat speranţa ca mai mulţi antreprenori să participe la dezvoltarea Bursei de Valori Bucureşti, contribuind astfel la diversificarea pieţei de capital din România.

„Avem, de asemenea, titlurile de stat Fidelis, unde statul încă o dată a jucat un rol extrem de important, pentru că mii de investitori de retail au participat, care în mod normal poate nu ar fi venit pentru prima dată pe piaţa de capital dacă nu ar fi fost oportunitatea aceasta de a investi în titlurile Fidelis.

Şi iată că prin aceste emisiuni de obligaţiuni la nivel guvernamental am dat oportunitatea unor oameni să vină să investească pe piaţa de capital şi care la un moment dat să se întoarcă spre acţiuni, înspre alt tip de investiţii, înspre companii.

Îmi aduc aminte, când am acceptat provocarea de a deveni secretar de stat prima dată la Ministerul Finanţelor, mama mi-a zis ce fel de om vreau să fiu. Şi am întrebat ‘Ok, ce înseamnă asta?’ ‘Să fii lider sau conducător?’. Şi am întrebat-o care este diferenţa.

A fi lider înseamnă a te gândi la următoarele generaţii, conducător în administraţia centrală la următoarele alegeri. În această carte am văzut foarte mulţi antreprenori care se gândesc mai mult la următoarele alegeri decât la următorul exerciţiu financiar şi cred că despre aceşti antreprenori este vorba şi sper să vă văd şi în arena Bursei de Valori Bucureşti, pe piaţa de capital”, a afirmat Mihai Precup.