Parlamentul European selectează un consorțiu format din CGI, Uni Systems și EDDA Luxemburg pentru gestionarea și transformarea digitală a sistemelor sale esențiale. Consorțiul va superviza proiectarea, dezvoltarea, integrarea, întreținerea și modernizarea sistemelor esențiale ale Parlamentului European, inclusiv ale celor legislative, de gestionare a activității și de gestionare a relațiilor.

Luxemburg, 31 martie 2022 – Parlamentul European a ales un consorțiu format din CGI din Luxemburg (partener principal), Uni Systems și Edda Luxembourg pentru a superviza gestionarea și modernizarea sistemelor sale esențiale. Activitatea consorțiului va permite Parlamentului European să își transforme digital operațiunile, ceea ce va genera eficiență și economii și va contribui la îmbunătățească serviciilor legislative în beneficiul cetățenilor europeni.

Consorțiul va furniza servicii complete de gestionare ale sistemelor Parlamentului European, inclusiv analiza, proiectarea, dezvoltarea, integrarea, implementarea, întreținerea și modernizarea a numeroase sisteme de tehnologie a informației și comunicațiilor (TIC), atât deja existente, cât și noi. Aceste sisteme sprijină funcțiile esențiale ale activității Parlamentului European legate de:

Legislație și buget.

Activitățile operaționale parlamentare.

Angajamentul politic și gestionarea relațiilor.

Contractul-cadru are o durată inițială de doi ani, cu posibilitatea de prelungire cu până la doi ani și o valoare maximă totală de 89 de milioane de euro.

„Suntem mândri că am fost selectați pentru acest contract. Este o dovadă a angajamentului nostru din ultimul deceniu privind calitatea serviciilor pe care le furnizăm instituțiilor guvernamentale europene. Aceasta este o mare recompensă pentru toate echipele CGI care lucrează cu Parlamentul European și așteptăm cu nerăbdare să sprijinim modernizarea și transformarea digitală, pentru mulți ani de acum înainte, a sistemelor de afaceri esențiale ale Parlamentului.”, a declarat Vicepreședintele CGI, Jean-Louis Basso, care supervizează din Luxemburg relațiile cu guvernele europene.

În numele Uni Systems, Nikos Psimogiannos, director al unității de afaceri internaționale și membru în consiliul director al Uni Systems Luxembourg, a declarat: „Suntem onorați de faptul că Parlamentul European a încredințat Uni Systems acest contract de mare vizibilitate pentru furnizarea de servicii de consultanță, implementare și întreținere pentru sistemele sale IT esențiale. În ultimii opt ani, angajații noștri au furnizat servicii de înaltă calitate Parlamentului European în domeniile consultanței tehnice, securității cibernetice și infrastructurii TIC. Uni Systems își reiterează angajamentul de a oferi servicii de înaltă calitate în domeniul IT pentru Parlamentului European, lucru care contribuie la îndeplinirea misiunii și mandatului acestei instituții.”

Per Røsand, partener al EDDA Luxemburg, și-a exprimat entuziasmul cu privire la acest contract: „Pe parcursul ultimului deceniu, Edda Luxembourg a furnizat servicii de dezvoltare și întreținere a aplicațiilor pentru Parlamentul European și, prin atribuirea acestui important contract-cadru, vom continua colaborarea noastră excelentă pentru anii următori. Așteptăm cu nerăbdare să construim și să îmbunătățim infrastructura aplicațiilor Parlamentului European și să o ducem la nivelul următor.”

Anunțul de atribuire, „PE/ITEC20 Lot 2 – Core business systems Luxembourg” a fost publicat oficial de către Direcția Generală pentru Inovare și Suport Tehnologic a Parlamentului European.

Despre CGI

Înființată în 1976, CGI se numără printre cele mai mari firme independente de servicii de consultanță în domeniul IT și de afaceri din lume. Cu 82.000 de consultanți și profesioniști în întreaga lume, CGI oferă un portofoliu complet de capabilități, de la consultanță strategică în domeniul IT și al afacerilor la integrare de sisteme, servicii gestionate de IT și de procese de afaceri și soluții de proprietate intelectuală. CGI lucrează cu clienții printr-un model de relații locale completat de o rețea globală de livrare care îi ajută pe clienți să își transforme digital organizațiile și să accelereze rezultatele. Venitul raportat pentru anul fiscal 2021 al CGI este de 12,13 miliarde de dolari, iar acțiunile CGI sunt listate la TSX (GIB.A) și la NYSE (GIB). Aflați mai multe la cgi.com.

Pentru mai multe informații: Laura Scannella CGI Public Relations, Luxemburg, [email protected], +352 261 301 995

Despre Uni Systems

Uni Systems, partener strategic de lungă durată în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor pentru instituțiile financiare, instituțiile publice și operatorilor de telecomunicații din regiunea europeană, oferă soluții integrate și servicii cu valoare adăugată încă din 1964. În prezent, compania investește substanțial în dezvoltarea sa europeană și are un palmares bogat de realizări în proiecte IT complexe și de importanță critică în peste 26 de țări, prin intermediul filialelor sale din Belgia, România, Luxemburg, Italia și Spania. Pentru mai multe informații, vă rugăm să vizitați www.unisystems.com.

Despre Edda Luxemburg

De la înființarea sa în 2008, Edda Luxemburg oferă expertiză în domeniul tehnologiei informației organizațiilor private și publice. Suntem specializați în proiectarea și dezvoltarea de aplicații, Data Intelligence, proiectarea interfețelor, gestionarea conținutului, infrastructură și servicii Cloud. La Edda, cultivăm expertiza prin talente, pentru a oferi clienților servicii de cea mai înaltă calitate. Inspirăm excelența prin munca și rezultatele noastre. Cu sediul central în Luxemburg, Edda Luxembourg și Edda International își extind rapid serviciile în întreaga Europă geografică.