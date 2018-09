Trei fonduri de investiții românești, la Luxembourg RoadShow

În cadrul evenimentului se vor prezenta oportunităţile de investiţii în startup-urile româneşti, o piaţă pe care recent a fost evaluat primul unicorn – UiPath, iar cele trei fonduri de investiţii din România sunt invitate pentru a se prezenta investitorilor privaţi din Luxemburg, celor mai mari fonduri de investiţii private, business angel-urilor, precum 2be, Mangrove Partners, Luxembourg for Finance, cu scopul de a fi finanţate.

Gecad Ventures, GapMinder şi 3TS – Catalyst Romania sunt fondurile de investiţii atât de capital privat, cât şi de capital de risc, care şi-au accelerat cel mai mult investiţiile în ţara noastră, în ultimii ani, precum vola.ro, elefant.ro, typingDNA, dar şi cele care au făcut exit-uri de succes, ca Vector Watch, producător de ceasuri inteligente, pe care l-au preluat americanii FitBit, Rav Antivirus vândut către Microsoft, Coinzone preluat de Coinify, Avangate vândut către Francisco Partners. Aceste fonduri de investiţii alocă resurse, în principal, în proiecte din zona de tehnologie, aflate atât în etapa de start-up, cât şi în cea de expansiune.

“Am remarcat în ultima vreme o atenţie şi un interes sporit al companiilor şi organizaţiilor internaţionale prezente în Luxemburg orientate către România, şi mai ales pentru proiectele inovative şi dezvoltarea infrastructurii. Atât startup-urile, dar şi mediul de afaceri în general din România, prezintă multe oportunităţi încă nedescoperite de investitorii din Luxemburg. Luxembourg RoadShow va ajuta la îmbunătăţirea vizibilităţii fondurilor româneşti de venture capital în faţa investitorilor străini, dar şi la sporirea încrederii antreprenorilor şi investitorilor luxemburghezi faţă de România şi oportunităţile pe care le oferă”, a spus Răzvan - Petru Radu, Preşedinte Romania – Luxembourg Business Forum Asbl.

Organizaţia Romlux a fost creată în 2007 pentru a încuraja şi dezvolta relaţiile economice, culturale, ştiinţifice şi diplomatice dintre România şi Luxemburg, iar din 2013 a fost lansată iniţiativa REN (The Romanian Entrepreneurs Network in Luxembourg and in the Greater Region), care s-a orientat către a le oferi suport antreprenorilor români în Luxemburg prin intermediul unei platforme în cadrul căreia se pot promova, comunica, dezvolta şi consolida parteneriate.