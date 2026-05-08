În fiecare ciclu de instabilitate politică din ultimii 30 de ani, advertiserii români repetă aceleași două mișcări reflexe și aceleași două greșeli în publicitatea în criză. Unii opresc imediat campaniile active, sperând să „aștepte clarificarea”. Alții, mai informați, fac contrariul: măresc bugetele de media, urmând o regulă veche de marketing care spune că în criză se cumpără cota de voce ieftin. Ambele decizii se dovedesc, trimestre mai târziu, suboptime. Iar rațiunea, explicată recent de specialiști din advertising în contextul căderii guvernului, ține de o distincție pe care manualele clasice nu o fac: diferența dintre o criză de cerere și o criză de putere de cumpărare.

În mai 2026, după trecerea moțiunii de cenzură împotriva guvernului și depășirea pragului de 5,21 lei pentru un euro, această distincție a devenit din nou relevantă. Dar mecanismul pe care îl descrie e mai vechi decât criza politică actuală și se va repeta, susțin specialiștii, la fiecare următoare turbulență de acest tip.

Nicoleta Bujor, fondator al Syntropy Agency și strateg în comunicare de brand, atrage atenția asupra unei capcane care apare cu regularitate în deciziile de marketing din primele zile ale oricărei crize politice românești:

„Există un citat celebru atribuit lui Henry Ford: «Cel care își oprește publicitatea ca să economisească bani e ca cel care își oprește ceasul ca să economisească timpul.» E o regulă pe care eu o cred și o predau de un deceniu. Dar o regulă valabilă într-un context, aplicată orbește în alt context, produce mai multe pagube decât o eroare curată. Regula lui Ford funcționează când criza e de cerere temporară, adică oameni anxioși cu putere de cumpărare intactă. Crizele politice românești, însă, au o particularitate: aproape întotdeauna vin la pachet cu instabilitate financiară. Iar asta nu mai e criză de cerere. E criză de putere de cumpărare cu declanșator politic. Și cere o altă matematică.”

Modul conservare, un comportament cultural, nu conjunctural

Strategistul, Nicoleta Bujor, descrie un tipar comportamental al consumatorului român pe care îl numește mod conservare și care, în opinia sa, e o constantă a pieței românești în orice context de instabilitate, nu doar unul declanșat de evenimentele recente:

„Românii au un radar pentru instabilitate financiară pe care vesticii nu-l au. L-au dezvoltat în 30 de ani de tranziție, schimbări de regim, de guverne, devalorizări, falimente bancare, pandemii etc. Vedem cifre mari, un curs valutar care depășește un prag psihologic, dobânzi mari, deficit bugetar peste media UE, și citim instinctiv tot viitorul prin filtrul lor. Nu intrăm în panică. Intrăm în mod conservare. Continuăm să trăim, să cumpărăm nevoile, dar amânăm orice decizie care nu e absolut urgentă. Renunțăm la răsfăț pentru câteva luni nu pentru că nu ne mai permitem, ci pentru că răsfățul cere o stare de încredere în viitor pe care n-o avem. E un mecanism cultural moștenit și revine identic la fiecare criză politică.”

În primele 48 de ore de la votul moțiunii de cenzură din mai 2026, echipa Syntropy a monitorizat comportamentul de consum și de comunicare pe 14 categorii de produse pentru clienții agenției. Concluziile, susține Nicoleta Bujor, repetă aproape identic tiparele observate de agenție în martie 2020 și în februarie 2022:

„Vedem oameni care au bilete de avion deja cumpărate verificând zilnic dacă zborul lor mai operează, pentru că prețul kerosenului crește, iar românul a învățat din 2020 că «am bilet» nu mai înseamnă «am vacanță». Vedem familii care își amână cumpărarea unei mașini sau al unui apartament cu 6 luni, deși au banii puși deoparte. Vedem oameni care anulează abonamente premium nu pentru că nu și le mai permit, ci pentru că au intrat în reflexul de tăiere a tot ce nu e absolut necesar. Asta nu e contracție de cerere. E reorganizare de prioritate. Iar pentru un advertiser, cele două lucruri arată identic în prima săptămână, dar cer strategii opuse.”

Banii pierduți de brandurile care „pompează”

Specialistul în strategie de brand identifică un tipar care apare la advertiserii care urmează regula clasică „în criză, mărește bugete”, un tipar care, susține ea, se repetă la fiecare ciclu de instabilitate:

„Văd branduri din zona aspirational affordable, adică vacanțe accesibile, fashion mid-tier, gadgets premium pentru bugete medii, care își măresc bugetele de media în primele zile cu 15-20% și pompează aceleași mesaje ca acum o lună: «evadează», «trăiește experiența», «răsfață-te, meriți». E împotriva curentului emoțional. Nu pentru că mărirea de buget e greșită. Uneori e singura mișcare corectă. Dar mesajul nu se mai potrivește cu realitatea consumatorului. Pompezi awareness pentru produse de răsfăț într-o săptămână în care omul tău și-a pus toată planificarea financiară în standby. Bani cheltuiți, conversii zero, brand percept ca tone-deaf. Tripla pierdere.”

În contextul actual, agenția a recalibrat în primele 48 de ore strategia de promovare, canalele, bugetele, copy-ul pentru aproximativ 70% din creativele active ale clienților, mai mult decât în întreaga lună precedentă, susține ea.

Regula corectă în criza de putere de cumpărare

Pentru antreprenorii care încearcă să aplice rețeta clasică „mărește bugete și angajează”, Nicoleta Bujor propune o nuanțare critică, valabilă pentru orice criză de acest tip:

„Da, mărești bugetele. Da, angajezi. Da, cumperi cota de voce când e ieftină. Toate aceste reguli rămân valabile. Dar înainte de toate astea, faci un lucru pe care 9 din 10 branduri îl sar: îți recalibrezi strategia și mesajul la noua realitate a consumatorului. Pentru o categorie care vinde răsfăț, mesajul de dinaintea crizei e mort în prima săptămână de criză. Dacă mărești bugetul fără să schimbi mesajul, scalezi exact greșeala care te costă. Cheltui mai mult ca să fii și mai irelevant. Asta nu e arbitraj. E sinucidere bugetară cu act notarial.”

Secvența corectă pentru orice criză politică

Recomandarea Syntropy urmează patru pași în ordine strictă, aplicabili oricărei crize politice românești cu impact economic, susține specialistul:

„În 48 de ore, rescrii copy-ul pe toate campaniile active. Scoți răsfățul, evadarea, «meriți». Pui valoare concretă, garanții, retenție. În 7 zile, revizuiești bugetele diferențiat: pentru nevoi primare și lux real, crești; pentru aspirational affordable, recalibrezi mix-ul, nu volumul. În 14 zile, refaci calendarul de lansări pentru următorul trimestru. În 30 de zile, dacă trebuie, angajezi pe roluri care creează venit direct, nu pe extindere generică. E o secvență pe care am aplicat-o cu clienții în 2020, în 2022, în orice moment de criză de brand și o aplic acum, în mai 2026. Detaliile contextului se schimbă, mecanismul rămâne.”

Concluzia specialistului în advertising e directă:

„Citatul lui Sam Walton e celebru: «M-au întrebat ce cred despre recesiune. M-am gândit și am decis să nu particip.» E genial. Dar el avea Walmart, un brand de nevoi primare. Pentru un brand de răsfăț, regula e alta: nu participi la recesiune doar dacă te-ai recalibrat înainte. Dacă pompezi bugete pe vechiul mesaj într-o lume nouă, nu doar că participi la o viitoare recesiune. O accelerezi. Brandurile românești care câștigă cota de piață în trimestrele care urmează oricărei crize politice nu sunt cele care au tăiat cel mai eficient, nici cele care au pompat cel mai agresiv. Sunt cele care s-au întrebat, în prima săptămână, dacă mai vorbesc cu același consumator care exista acum 30 de zile. Răspunsul, în 99% din cazuri, e nu.”