Totuși, este important de avut în vedere faptul că instalarea unui sistem fotovoltaic implică o investiție inițială semnificativă. Costul final și perioada de recuperare a investiției depind de mai mulți factori. Iată tot ce trebuie să știi.

Unul dintre cei mai importanți factori care influențează prețul unui sistem fotovoltaic este puterea acestuia, măsurată în kilowați (kW). Necesitățile energetice ale unei locuințe variază în funcție de: numărul de persoane, consumul aparatelor electrocasnice și obiceiurile generale de consum. Pentru o casă medie sau mică, este suficient un sistem de 3–5 kW.

În schimb, pentru o locuință mare sau cu un nivel ridicat de consum, poate fi necesar un sistem de 6 kW sau mai mult. Ține cont de un aspect important: cu cât puterea sistemului este mai mare, cu atât costul inițial va fi mai ridicat.

Calitatea componentelor influențează direct atât prețul inițial, cât și performanța pe termen lung. Panourile fotovoltaice de top, cu eficiență ridicată și garanții extinse, costă mai mult, dar oferă producție mai mare de energie și o durată de viață mai lungă.

În ceea ce privește invertorul, adică echipamentul care transformă curentul continuu generat de panouri în curent alternativ utilizabil, este esențial să alegi un model de calitate, cu o eficiență crescută. Are un preț mai mare, dar și un nivel ridicat de performanță.

Pe lângă costul echipamentelor, manopera și montajul pot reprezenta o parte semnificativă din prețul final. Montajul poate fi simplu sau complex, în funcție de structura acoperișului, orientarea casei și necesitatea unor adaptări tehnice suplimentare.

În cazul în care sunt necesare structuri suplimentare de susținere sau intervenții pentru optimizarea unghiului de expunere la soare, costul de instalare poate crește.

Perioada de recuperare a investiției într-un sistem fotovoltaic depinde de prețul inițial și de economiile realizate anual la factura de energie. În general, investiția inițială se amortizează în 5-10 ani, în funcție de: costurile locale la energie, capacitatea de producție a sistemului și consumul propriu de energie.

Ca să eficientizezi cât mai mult sistemul și să ajungi să îți recuperezi mai repede investiția, iată două soluții care îți sunt de ajutor:

Instalează o baterie de stocare a energiei pentru a crește autoconsumul și pentru a reduce consumul de energie din rețea;

Devino prosumator – această opțiune a devenit din ce în ce mai populară deoarece îți permite să câștigi prin vânzarea de energie, prin injectarea surplusului de energie în rețea. Pentru a avea parte de aceste beneficii, este important să știi care sunt pașii necesari pentru a deveni prosumator.

În concluzie, instalarea panourilor fotovoltaice reprezintă o investiție inteligentă pe termen lung, în ciuda investiției inițiale mari. Însă, ca să iei o decizie cât mai inspirată și eficientă financiar, este important să știi care sunt factorii care influențează prețul final și ce soluții te pot ajuta să-ți recuperezi mai repede investiția.