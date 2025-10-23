Potrivit propunerii legislative, operatorii care solicită licență de funcționare de la Comitetul de Supraveghere al ONJN vor trebui să respecte o nouă condiție: spațiile destinate activităților de jocuri de noroc nu pot fi amplasate la parterul clădirilor de locuințe sau al imobilelor cu destinație mixtă.

Textul proiectului precizează clar că „spațiul propus nu este situat la parterul unei clădiri rezidențiale sau la parterul unei clădiri cu destinație mixtă”, conform definițiilor din Legea nr. 227/2015.

Inițiativa a fost aprobată de Senat fără dezbatere, iar acum urmează să fie analizată în Camera Deputaților. Proiectul a primit aviz favorabil din partea Comisiei pentru Buget, Finanțe și Bănci și a Comisiei pentru Industrii și Servicii, însă mai trebuie să treacă de Comisia Juridică înainte de votul final în plen.

Executivul s-a opus acestei măsuri, argumentând că o interdicție generală ar încălca principiul libertății economice și ar genera pierderi majore la bugetul de stat și la bugetele locale.

În documentul transmis Parlamentului, Guvernul arată că „introducerea unei astfel de prevederi ar conduce la o reducere drastică a numărului de spații autorizate să desfășoare acest tip de activitate și la limitarea operatorilor economici”.

Executivul mai precizează că planificarea urbanistică din perioada comunistă a făcut ca majoritatea spațiilor comerciale din orașe și comune să fie amplasate la parterul blocurilor, ceea ce ar face aplicarea legii dificilă.

De asemenea, Guvernul susține că adoptarea legii ar duce la „închiderea majorității punctelor de lucru, pierderea locurilor de muncă și scăderea veniturilor la buget”.

În sprijinul proiectului, comunitatea civică Declic a lansat o petiție prin care solicită adoptarea legii fără întârziere. Inițiatorii atrag atenția că, în prezent, „oricine poate deschide o sală de păcănele sub dormitorul copilului tău sau în fața magazinului din cartier”.

Petiția a strâns rapid mii de semnături, fiind promovată sub mesajul: „Semnează pentru ca proiectul care ne-ar scăpa de păcănelele de la parterul blocului să nu fie blocat”.

În paralel cu dezbaterile din Parlament, Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc a lansat registrul electronic al aparatelor de tip slot-machine, un sistem care permite verificarea în timp real a aparatelor și operatorilor autorizați.

Scopul platformei este de a combate piața neagră și de a facilita un control mai strict asupra activităților din domeniu. În același timp, industria a fost vizată de o nouă suprataxare aplicată de la 1 august 2025.

Un alt proiect legislativ aflat în lucru prevede ca procesul de autorizare și taxare a sălilor de jocuri să fie transferat către administrațiile locale, pentru a permite un control mai apropiat de realitatea din teren.