Cele mai vizibile demersuri de marketing sunt cele cu pachete de extra beneficii destinate jucătorilor noi. Ofertele de bun venit includ de regulă bonusuri la depunere și rotiri gratuite la cele mai populare sloturi online, de regulă la cele de la Amusnet (EGT) sau Pragmatic Play.

Sunt justificate economic astfel de beneficii? Cum de sunt dispuși operatorii din industria iGaming să își asume pierderi de bani în prima perioadă de colaborare cu un client?

Realitatea este că aceste promoții fac parte din strategii calculate atent, bazate pe conceptul de Customer Acquisition Cost (Cost de Achiziție a Clientului) și pe valoarea estimată a utilizatorului pe termen lung. Astfel, operatorii nu analizează randamentul unui cont de client la nivelul primelor săptămâni de activitate, ci pe durata întregii relații estimate.

Customer Acquisition Cost reprezintă suma medie investită pentru atragerea unui utilizator nou pe platformă. În afaceri, acest indicator măsoară eficiența marketingului și vânzărilor.

Formula de calcul presupune socotirea costurilor totale alocate pentru atragerea clienților, în raport cu numărul de vânzări generate de respectivele demersuri.

campanii de publicitate online

marketing afiliat

sponsorizări publice

bonusuri de bun venit

costuri tehnologice și operaționale

campanii de activare și notificări promoționale

Pe o piață competitivă, așa cum este cea din România, supravegheată de ONJN (autoritatea de stat ce oferă și licențele de operare), Costul de Achiziție pentru un singur utilizator activ poate ajunge la sume semnificative. Promoțiile sunt însă tratate ca investiții, nu ca pierderi. Aici intervine și diferența între abordarea firească a operatorilor (focus pe business) și abordarea recomandată a utilizatorilor (focus pe distracție).

Din exterior, bonusurile par bani oferiți gratuit, dar această pierdere este una asumată, conștientă, rațională la nivel de oportunitate de afacere. Pentru operatori, beneficiile promoționale precum credit extra și rotiri gratuite la sloturi video funcționează drept instrumente de activare și de retenție.

crearea primului contact cu platforma

familiarizarea utilizatorului cu interfața

stimularea primului depozit

creșterea frecvenței sesiunilor

În multe cazuri, companiile din sectorul iGaming acceptă faptul că un utilizator nou la cazino online poate genera pierderi în primele luni. Valoarea clientului în timp schimbă însă logica economică: motivul principal pentru care platformele investesc masiv în promoții este conceptul de Lifetime Value (LTV) — valoarea estimată pe care un utilizator o poate genera pe durata relației cu operatorul.

Dacă analiza internă arată că un utilizator activ poate genera venituri constante timp de câțiva ani, atunci investiția inițială devine justificată economic, chiar dacă este la un nivel ridicat. În concluzie, operatorii nu urmăresc rentabilitatea imediată, ci profitul acumulat de-a lungul timpului.

În iGaming, comportamentul utilizatorului din primele săptămâni este considerat extrem de important. Majoritatea platformelor încearcă să transforme experiența inițială într-una cât mai fluidă și atractivă.

În această etapă se urmărește crearea unui obicei de utilizare, ținând însă cont și de principiile etice care vizează un ritm echilibrat al cheltuielilor. Se realizează familiarizarea cu jocurile și cu promoțiile, dezvoltându-se de asemenea încrederea în brandul de online casino. Bonusurile de bun venit încurajează acest proces, stimulând explorarea și acomodarea.

Platformele moderne cu jocuri de cazinou utilizează sisteme avansate de analiză pentru a estima probabilitatea de retenție, frecvența sesiunilor, preferințele de joc și reacția la promoții. Valoarea estimată a fiecărui utilizator este calculată în avans, nimic nu este întâmplător în deciziile de alocare de capital.

Este evident că nu toți utilizatorii aduc profit: unele conturi noi nu generează venituri suficiente pentru a acoperi costul de achiziție. Industria compensează însă aceste pierderi prin utilizatorii activi pe termen lung, care susțin modelul economic general.