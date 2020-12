La doar câteva ore după ce a renunțat la funcția de premier al țării, Ludovic Orban a vorbit despre modul în care partidul pe care îl conduce va gestiona în continuare situația. El susține că nu și-a exprimat intenția să mai fie premier și a subliniat totodată că PNL are nevoie de ”unitate, stabilitate și de coerență în acțiune”.

Totodată, potrivit liderului PNL, România este cea mai importantă și toate deciziile se iau pentru binele țării.

În ceea ce privește noul premier al țării, Ludovic Orban a precizat că au fost evaluate mai multe variante, iar președintele Iohannis rămâne să analizeze propunerile.

„Suntem partidul care avem cel mai mare număr de mandate. Când vom lua o decizie, am evaluat mai multe variante posibile, vom evalua decizia și cu Iohannis vom analiza această propunere. În aceste condiții mi-am depus mandatul și nu am exprimat intenția de a mai fi premier. PNL are nevoie de unitate, de stabilitate, de coerență în acțiune, ne concentrăm pe ceea ce e important pentru România”, a declarat Ludovic Orban.

O nouă alianță ar putea lua naștere

În același timp, liderul PNL Ludovic Orban a mai menționat că se poate forma o majoritate în Parlament fără PSD cu USR-PLUS și UDMR. De asemenea, întrebat dacă guvernarea va fi asemănătoare ca cea din perioada CDR, fostul premier s-a declarat convins că după negocieri se va ajunge la o formulă stabilă de guvern.

„Dacă vă aduceți aminte CDR era un conglomerat…Convenția în sine era un conglomerat. A mai existat și PD în alianță și UDMR. (…) Sunt convins că după negocieri se va ajunge la o formulă stabilă de guvern, la o formulă care să poată pune în practică programul de guvernare bazat pe planul de dezvoltare pe care noi l-am prezentat”, a declarat liderul PNL.

Sursă foto: INQUAM Photos, Octav Ganea