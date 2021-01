Concret, printr-o decizie a prim-ministrului Florin Cîțu publicată, joi, în Monitorul Oficial, Adrian Gheorghe a fost numit în funcţia de membru al Consiliului de Administraţie şi de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS).

În vârstă de 35 de ani, Adrian Gheorghe este cercetător român în Londra, cu expertiză în finanţarea sănătăţii, evaluarea economică a intervenţiilor de sănătate publică şi povara economică a bolii, scrie Libertatea.

Gheorghe are o vastă experiență în reforma sectorului sănătății

Înainte de numirea sa la CNAS de Florin Cîțu, acesta a lucrat în diferite roluri de-a lungul carierei sale profesionale, inclusiv în cadrul administrației publice (Ministerul Sănătății din România), consultanță în dezvoltare (Oxford Policy Management), mediul academic (London School of Hygiene & Tropical Medicine) și societatea civilă (în calitate de fondator al Observatorului Român al Sănătății).

Prin munca sa, el și-a propus să faciliteze decizii mai bune cu privire la alocarea resurselor pentru sănătate, în special în medii cu venituri mici și medii.

A făcut parte din echipa lui Vlad Voiculescu

Conform sursei citate, acesta are un doctorat la Universitatea din Birmingham, obţinut în 2013. Adrian Gheorghe a lucrat timp de doi ani la London School of Hygiene and Tropical Medicine, ca cercetător în evaluare economică în Departamentul de Sănătate Globală şi Dezvoltare.

Între 2015 şi 2018, Gheorghe a lucrat ca „economist în sănătate” la Oxford Policy Management, o firmă de consultanţă în dezvoltare internaţională care îşi propune să ajute ţările cu venituri mici şi mijlocii să atingă creşterea economică şi să reducă sărăcia prin reforma politicilor publice.

În 2016, Adrian Gheorghe a făcut parte din echipa lui Vlad Voiculescu la Ministerul Sănătăţii. Printre proiectele la care a lucrat acesta se numără mecanismul de feedback al pacientului, menit să-i ajute pe pacienţi să sesizeze actele de corupţie din spitale.

Ce alte decizii a luat premierul Florin Cîțu

Printr-o altă decizie a premierului Florin Cîțu, Adela Cojan a fost revocată din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.

Totodată, şeful Executivului a decis revocarea Cameliei Ghiveciu din calitatea de membru al Consiliului de Administraţie al CNAS.