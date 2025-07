Radu Georgescu a relatat, printr-o postare pe Facebook, parcursul confuz al noilor modificări fiscale, programate să intre în vigoare la 1 august.

El afirmă că timp de peste o lună a fost contactat zilnic de clienți care doreau clarificări, însă nu a putut oferi răspunsuri certe, întrucât forma finală a legii nu era publicată.

Potrivit lui, proiectul legislativ a fost modificat de peste zece ori, iar publicarea în Monitorul Oficial a întârziat până în noaptea de vineri spre sâmbătă, 25 iulie. În lipsa unei confirmări oficiale, a verificat zilnic apariția actului normativ, fără succes până sâmbătă dimineață, când legea a fost, în sfârșit, publicată.

Georgescu subliniază că a găsit o declarație a președintelui României, dată tot vineri, în care acesta susține că „parcă a semnat legea” și că „probabil este la Monitorul Oficial”.

În context, atrage atenția asupra faptului că legislația fiscală prevede o perioadă de minimum șase luni între publicare și aplicare, iar modificările de taxe trebuie să intre în vigoare de la 1 ianuarie, conform articolului 4 din Codul Fiscal.

În postare, mai precizează că în weekendul în care legea a fost publicată, președintele ar fi fost într-o vacanță în Austria, în timp ce în spațiul public au apărut informații despre un scandal legat de vicepremier, fără reacții oficiale din partea Guvernului.

În contrast, spune că zeci de mii de contabili au lucrat în acele zile pentru a înțelege prevederile noilor modificări, deoarece de luni trebuie aplicate în activitatea firmelor. În încheiere, trage un semnal privind lipsa de predictibilitate și nerespectarea cadrului legal în privința schimbărilor fiscale.

