Numărul de societăți cu capital străin înființate în România a scăzut cu două cifre

Conforma ONRC, cele 6.084 de societăți noi înființate în 2024 au avut un capital social subscris total de aproximativ 18,407 milioane de dolari, în scădere cu 85,35% față de capitalul subscris al firmelor înregistrate în 2023, care a fost de 125,664 milioane de dolari.

În decembrie 2024, au fost înmatriculate 496 de societăți cu capital străin, în scădere cu 11,9% față de aceeași lună din 2023, având un capital subscris de 529.700 dolari, ceea ce reprezintă o scădere de 76,29%. Cele mai multe înmatriculări au fost în domeniul comerțului cu ridicata și amănuntul, reparării auto și moto (30,04% din total), activităților profesionale, administrative, științifice și tehnice (17,54% din total) și transportului, depozitării și comunicațiilor (17,54%).

La sfârșitul lunii decembrie 2024, în România existau 290.930 de societăți cu participare străină, iar valoarea totală a capitalului subscris era de 74,208 miliarde de dolari.

Italia deține cel mai mare număr de societăți cu capital străin, respectiv 53.743, cu un capital subscris de 3,641 miliarde de dolari. Totuși, cea mai mare valoare a capitalului social este asociată firmelor olandeze, care au un total de 13,231 miliarde de dolari, înregistrându-se în 6.221 de firme.

ONRC: 7.274 de firme și PFA au intrat în insolvență în 2024

În anul 2024, un total de 7.274 de societăți comerciale și persoane fizice autorizate (PFA) au intrat în insolvență, înregistrând o creștere de 9,38% față de 2023, când au fost consemnate 6.650 de insolvențe, conform datelor publicate de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC).

Cea mai mare pondere a insolvențelor a fost înregistrată în București, cu 1.375 de cazuri, ceea ce reprezintă o creștere de 6,67% față de anul precedent.

În topul județelor cu cele mai multe insolvențe se află Bihor cu 581 insolvențe (o scădere de 3,01%), urmat de Cluj cu 529 de insolvențe (o creștere de 35,29%), Timiș cu 424 (plus 29,66%), Iași cu 305 (plus 12,96%) și Ilfov cu 282 (plus 29,36%).

Cele mai puține insolvențe au fost în județele Covasna (28 insolvențe, o creștere de 33,33%), Harghita și Mehedinți (38 insolvențe fiecare, cu creșteri de 18,75% și respectiv 2,70%), iar Vaslui a înregistrat 41 de insolvențe, în scădere cu 4,65%.

În luna decembrie 2024, au fost înregistrate 757 de insolvențe, dintre care cele mai multe au fost în București, 182.

Pe sectoare de activitate, cel mai mare număr de insolvențe a fost înregistrat în comerțul cu ridicata, amănuntul și repararea autovehiculelor și motocicletelor, cu 1.902 insolvențe (o creștere de 6,79% față de 2023), urmat de construcții cu 1.499 insolvențe (plus 13,39%) și industria prelucrătoare cu 852 de insolvențe (plus 7,17%).