Marcel Ciolacu a criticat ideile promovate de Călin Georgescu. Acesta a subliniat că este o greșeală să fie contestată apartenența României la lumea occidentală și să fie promovată o orientare către Rusia.

Ciolacu a susținut că România traversează cea mai bună perioadă economică din istorie, reușind să depășească state precum Ungaria, Croația și Grecia. Potrivit acestuia, companiile românești au ajuns să investească în afara țării, iar în 2024, firmele din România au realizat investiții de aproximativ 350 de milioane de euro la nivel internațional.

Șeful PSD a afirmat că țara a început să construiască autostrăzi, să se reindustrializeze și să susțină dezvoltarea economică prin investiții masive în industria alimentară și construcții. De asemenea, au fost alocate fonduri pentru modernizarea canalelor de irigații și pentru industria națională de apărare.

Ciolacu a menționat că România a contribuit cu 30 de miliarde de euro la bugetul Uniunii Europene și a primit aproape 100 de miliarde în schimb. A subliniat și importanța apartenenței la NATO, considerând că aceasta oferă protecție țării, iar parteneriatul strategic cu Statele Unite va fi dus la un nou nivel economic sub administrația lui Donald Trump.

„Suntem în cel mai bun moment economic al istoriei noastre, depășind state precum Ungaria, Croația sau Grecia la care în trecut ne uitam ca la niște uriași. Companiile românești nu mai sunt vândute pe nimic, ci au ajuns ele să cumpere active străine. În 2024, firmele românești au investit 350 de milioane de euro în afara țării. Capitalul românesc a ajuns la maturitate și se impune și peste hotare.

Mai nou, am reușit să facem autostrăzi, să începem reindustrializarea României și să ne manifestăm cu adevărat patriotismul economic prin investiții de miliarde în industria alimentară și de construcții. Am început să facem investiții masive în canale de irigații și să ne dezvoltăm industria națională de apărare. Am contribuit cu 30 de miliarde la Uniunea Europeană și am primit în schimb aproape 100 de miliarde de euro. Suntem protejați de cea mai importantă alianță militară din istorie – NATO, și avem un parteneriat strategic cu Statele Unite pe care îl vom duce la un nou nivel economic sub administrația președintelui Trump”, a spus Ciolacu.