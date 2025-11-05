Odată cu instalarea unui nou președinte al Autorității Vamale, conducerea centrală a decis înlocuirea mai multor persoane-cheie, inclusiv la nivelul Direcției Regionale București.

Obiectivul declarat al acestor schimbări a fost „restartarea instituției” și eliminarea influențelor exercitate de rețele de interese economice.

Surse din mediul vamal au indicat că printre grupurile care au beneficiat în timp de protecție se numără așa-numita „grupare Murfatlar”, condusă de oamenii de afaceri Vasile Ciaușu, Cătălin Bucura și Cristi Bălan. Aceștia sunt cunoscuți în piață pentru afacerile lor din domeniul băuturilor alcoolice și al tutunului, transmite newsonline.ro.

În trecut, fostul șef vamal Paul Petrof a fost arestat într-un dosar penal în care, potrivit anchetei, îl avertiza pe Cătălin Bucura despre existența unei anchete și încerca să afle ce firme erau controlate de grupare pentru a le proteja.

Printre aceste firme apare și Winedepot, companie la care a lucrat actualul inspector vamal Tudor Cionca. În descrierea funcției sale de pe pagina personală de LinkedIn, Cionca menționa că se ocupa de relațiile instituționale ale companiei, inclusiv cu Autoritatea Vamală.

Conform unor informații din piață, între Tudor Cionca și Elena Spătaru există o legătură de familie sau, cel puțin, o relație foarte apropiată. În declarația de avere depusă de Spătaru pe 15 iunie 2024 figurează un împrumut acordat acestuia, în valoare de 48.640 de euro.

Winedepot este una dintre companiile considerate reprezentative pentru gruparea Murfatlar, alături de Rotact Bev și Retail Plus Services. Aceasta din urmă are datorii de aproximativ o sută de milioane de euro la bugetul de stat și este implicată în distribuția mărcilor de țigări Snagov și Carpați.

Vasile Ciaușu colaborează în afacerile cu tutun cu Cristi Bălan, un om de afaceri cunoscut pentru implicarea sa în dosarul de corupție de la Aeroportul Otopeni, instrumentat de DNA. În cadrul anchetei, Bălan a fost interceptat discutând despre influența pe care o avea în cadrul Autorității Vamale și despre sprijinul oferit unor firme din domeniul comercializării produselor din tutun.

Pe 5 noiembrie, publicația Gândul a anunțat că procurorii DNA Iași au efectuat percheziții la adrese legate de Cristi Bălan, într-un dosar de mare corupție. Acțiunea vine pe fondul extinderii investigațiilor privind activitățile economice și conexiunile din zona vămilor și a comerțului cu produse accizabile.