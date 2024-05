Fostul general SRI Florian Coldea este inculpat într-un dosar în care încerca să scoată o sumă cât mai mare de la omul de afaceri Cătălin Hideg, pentru a-i face rost de o pedeapsă cât mai blândă la Curtea de Apel București.

Alături de el a fost inculpat și generalul SRI Dumitru Dumbravă, avocatul Doru Trăilă și omul de afaceri Dan Tocaci.

În urma acestor evenimente, au apărut informații care arată că acest caz nu este singular. Luju.ro arată că gruparea Coldea a primit sume importante de bani de pe urma altor cazuri.

Concret, spune sursa anterior citată, gruparea a primi șase milioane de euro în urma unor legături pe care membrii o aveau cu Federația Română de Fotbal.

De asemenea, sursa anterior citată mai spune că avocatul Doru Trăilă are probleme cu colegii de breaslă. Concret, avocata Speranța Aura Ungureanu a propus audierea acestuia în Consiliul Baroului București.

Concret, ea propune o analiză a unei eventuale suspendări din funcție. Aceasta a precizat, în cadrul unui mesaj pe grupul Omnilegal de pe Facebook, că ceea ce a făcut acesta este o ”pată asupra profesiei de avocat”.

“Buna seara,

In contextul informarii in spatiu public asupra dosarului penal in care este implicat colegul nostru avocat din Baroul Bucuresti, DORU TRAILA in care este acuzat de colaborari cu SRI prin Generalii DUMBRAVA si COLDEA pentru a obtine solutii favorabile in dosarele clientilor sai, solicit Baroului Bucuresti de a-l chema in Consiliu pentru a fi intrebat de pozitia sa procesuala (vinovat/nevinovat) in vederea unei eventuale suspendari din Tabloul Avocatilor Baroului Bucuresti, deoarece, daca pozitia sa procesuala este de recunoastere a acuzatiilor aduse, acest lucru este o pata asupra profesiei de avocat si Baroul Bucuresti trebuie sa se delimiteze si sa condamne astfel de practici ilegale in exercitarea profesiei”, este mesajul acesteia.