Ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, aduce clarificări privind vârsta de pensionare și stagiul de cotizare în România. În prezent, stagiul de cotizare pentru a beneficia de pensie în România este de minimum 15 ani, o prevedere comună în legislațiile naționale ale statelor membre din Uniunea Europeană.

Ministrul Muncii a amintit, de asemenea, despre vârsta de pensionare pentru femei. În prezent, aceasta este de 62 de ani și două luni, iar din iulie va crește la 62 de ani și trei luni. Până în 2030, pentru femei trebuie să ajungă la 63 de ani, iar până în 2035 la 65 de ani, dar aceste modificări vor fi eșalonate.

Primul beneficiu este reducerea vârstei de pensionare cu șase luni pentru fiecare copil născut și crescut până la vârsta de 16 ani pentru proprii copii, și până la 14 ani pentru copiii adoptați.

De asemenea, Simona Bucura Oprescu a subliniat că vârsta de pensionare nu va crește decât dacă speranța de viață din România se îmbunătățește semnificativ.

„Au fost guvernări anterioare care au tatonat cu creșterea vârstei de pensionare de până la 70 de ani, iar noi am considerat, plecând de la faptul că, în Uniunea Europeană, doar Letonia și Bulgaria sunt țări care au speranța de viață sub România, din păcate, speranță de viață în Uniunea Europeană este de undeva la 80 de ani, speranța de viață în România este de aproximativ 75 de ani. Și atunci am considerat că vârsta de pensionare nu poate crește arbitrar, ad-hoc, ci doar dacă speranța de viață se îmbunătățește”, susține Ministrul Muncii.