Întrebat dacă este progresist sau conservator, Nicușor Dan a răspuns că se definește ca un tehnocrat.

„Eu mă definesc ca un tehnocrat. Aţi văzut că au fost nenumărate luări de poziţie pe subiectul acesta, nu m-am definit nici într-o parte, nici în alta (progresist sau conservator- n.red.), cred că pot să aduc plus valoare în administraţia publică din România şi în special din Bucureşti.

Totodată, primarul general al Capitalei a refuzat să dezvăluie cum a votat la referendumul pentru familie.

„Am răspuns în momentul acela, m-am prezentat la referendrumul pentru familie, dar nu am spus cum am votat şi n-o să vă spun cum.

Pentru că nu vreau să mă poziţionez în această dispută ideologică şi eu cred că pentru poziţia în care sunt acum e important ca oamenii care vor o schimbare bine a Bucureştiului să se regăsească în ceea ce spun.

Da, fiecare liber să interpreteze cum… Eu v-am spus exact, v-am reprodus exact ce s-a întâmplat acum, dacă nu mă înşel, 6-7 ani”, a spus edilul.