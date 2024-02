Nicușor Dan, primarul Capitalei, a anunțat că nu va reveni în USR și că rămâne independent fără echivoc la alegerile din 2024. El a precizat că dacă va câștiga un nou mandat va fi obligat să lucreze cu numeroase partide de dreapta.

Totodată, în scenariul în care nu va câștiga, el a declarat că are o meserie, cea de profesor, pe care a suspendat-o în cadrul Institutului de Matematică.

„Am o meserie, am o poziţie pe care mi-am suspendat-o la Institutul de Matematică”, a spus el.

Nicuşor Dan a precizat că nu va reveni la USR, un partid al cărui cofondator este.

El a adăugat că a colaborat bine, în cadrul Consiliului General, şi cu USR, şi cu PMP, şi cu PNL.

„În spaţiul public am o colaborare foarte bună cu Forţa dreptei, cu REPER”, a completat el, care a respins și ideea de a forma un nou partid.

Nicuşor Dan a mai declarat că nu intenționează să-și acorde o notă proprie, ci preferă să fie evaluat de către bucureșteni.

„Sunt o persoană care se autoevaluează în exces, ştiu unde am greşit, ştiu ce am făcut bine, lucrul cel mai important este că am fost foarte serios şi nu mi-am bătut joc de votul oamenilor”, a completat edilul.