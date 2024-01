Primarul din Câmpulung Muscel, Elena Lasconi, a relatat că a fost contactată de reprezentanții AUR în urma izbucnirii scandalului politic în care a fost implicată, legat de votul său la „Referendumul pentru familie”. Într-o apariție televizată duminică seară, a discutat nu doar despre traiectoria sa politică. Ea a vorbit și despre viața sa personală și cum aceasta a fost influențată de intrarea sa în politică.

Lasconi a declarat, la „40 de întrebări cu Denise Rifai”, că regretă afirmațiile jignitoare făcute la adresa președintelui AUR, George Simion. Ea a lăsat să se înțeleagă că ar putea colabora cu acesta în viitor.

”Cand am spus asta, si regret ca am spus-o, ca nu trebuie sa jignesti, nu stiu de ce am spus-o. Definiti ce e ala golan? Cand ai antrenament in a te bate cu jandarmii la meciuri, da, esti golan. Dar poate se cizeleaza. Mi-au facut o propunere a doua zi. Au venit trei persoane de la AUR, dar nu am vrut sa vorbesc. Eu cred in valorile USR am citit foarte bine statutul si aici am simtit ca livrez. E tentanta pozitia de europarlamentar, incasezi vreo un milion de euro, dar cred ca mai important este sa facem ceva aici. Desi primarul este cel mai prost din curtea scolii, e cel mai prost platit”, a mai spus Lasconi.

Elena Lasconi se arată încrezătoare în șansele sale de a câștiga un nou mandat. Cu toate că actuala primăriță a fost acuzată că a împiedicat lucrările la cel mai important bulevard din oraș,

”Nu stiam. Nu m-am asteptat nici in cele mai cumplite cosmaruri, dupa o viata in care muncesti de iti sar capacele. Nu le doresc nici membrilor PNL sa li se intsmple asta. Nu am stiut, nu am urmarit-o pe retele, pentru ca vorbesc cu ea si am vorbit doar de relatii cu barbati. Ala e un subiect inchis pentru mine, nu vreau sa mai vorbesc despre asta. Fata mea e fata mea si va ramane asa orice s-ar intampla.

Va dati seama ca dupa ce am bolit doua zile, nu am avut putere sa ma ridic in picioare, si treci prin toate starile, suntem bine. Te certi, te impaci, incerci sa gasesti un dialog, sa vezi unde e problema. Nu vreau sa mai vorbesc, dar suntem ok, suntem mama si fiica. Poate ca unii cred ca au reteta perfecta pentru a fi parinti, dar iata ca eu sunt vulnerabila. Daca nu as fi vulnerabila, nu as sti sa iubesc. Tot timpul ma simt mandra de fiica mea. E o fata extrem de desteapta, e foarte inteligenta si conectata la tot ce se intampla in lume”, a mai spus Elena Lasconi.