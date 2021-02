Nicușor Dan are planuri mari pentru București. Primarul Capitalei susține că există un potențial extraordinar de dezvoltare al noilor industrii. Totodată, într-o postare pe pagina personală de facebook, acesta a subliniat faptul că va purta un dialog cu Guvernul în acest context.

El a mai adăugat că este nevoie de un buget local bine constituit, dar și cu soluții de cofinanțare pentru proiecte pe fonduri europene.

“Bucureştiul are un potenţial extraordinar de dezvoltare a noilor industrii, iar acest potenţial trebuie puternic sprijinit de către toate autorităţile publice. De aceea avem nevoie de un buget local bine construit, cu o componentă solidă de finanţare de la bugetul de stat, dar şi cu soluţii de cofinanţare pentru mari proiecte pe fonduri europene. Am susţinut şi voi susţine în continuare, în dialogul cu Guvernul României, rolul esenţial al Capitalei în domeniul IT, al inovaţiei şi al start-up-urilor”, a scris Nicușor Dan pe facebook.

Primarul Capitalei a mai adăugat că investițiile care vor fi făcute vor stimula noi investiții private și vor crea locuri de muncă noi, foarte bine plătite.

”Investiţiile publice pe care le vom face se vor întoarce înzecit prin stimularea de noi investiţii private, prin atragerea companiilor internaţionale de top, prin creare de locuri de muncă bine plătite”, a mai scris Nicuşor Dan.

Nicușor Dan vrea hartă geospațială în București

În urmă cu câteva zile, Nicușor Dan anunța o altă evoluție surprinzătoare. Primarul Capitalei susținea că Municipiul Bucureşti ar urma să aibă în doi ani o hartă geospaţială, cu o componentă supraterană şi una subterană.

„Municipiul Bucureşti va avea în doi ani o hartă geospaţială. Pe de o parte, supraterană, cuprinzând clădirile şi arterele, mobilierul urban, etc. Pe de altă parte, subterană, cuprinzând toate reţelele. Este proiectul despre care am discutat astăzi la întâlnirea de lucru pe care am avut-o cu directorul general al ANCPI, Laurenţiu Alexandru Blaga”, arată edilul general, într-o postare pe Facebook.

Totodată, primarul Capitalei mai preciza că Primăria va colabora cu Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi va găsi fonduri pentru a pune ordine în actele de proprietate ale tuturor imobilelor din Capitală.

„Pe partea de proprietate, realizarea cadastrului general al oraşului este o prioritate. Vom colabora, de asemenea, cu ANCPI şi vom găsi fonduri pentru a pune ordine în actele de proprietate ale tuturor imobilelor din Capitală. Va fi o colaborare de lungă durată, astfel încât să oprim abuzurile şi să punem Bucureştiul pe traiectoria corectă şi în acest domeniu”, scria primarul general.

Sursă foto: INQUAM Photos, George Călin