Întrebat de jurnaliști dacă s-a gândit la posibilitatea de a oferi gratuitate pentru transportul în comun oamenilor din București, edilul a negat ferm varianta respectivă. Acesta a explicat că dacă transportul public ar deveni gratuit în București, atunci Primăria Capitalei ar pierde o sumă impresionantă de 250/300 de milioane de lei pe an.

„Nu, nu, nu. Știți că noi am avut o decizie și aici salut votul majorității care a avut loc în urmă cu o jumătate de an. Am luat decizia să urcăm prețul de la 1,3 lei la 3 lei, care cred eu că este prețul rezonabil ca să și stimulezi oamenii să se urce în transportul public, oameni de toate categoriile sociale, și pe de altă parte a și asigura condiții de mediu și a încuraja transportul public.

Biletul acesta și mai ales abonamentele pe care noi am început să le vindem, inclusiv acelea comune cu metroul, aduc Primăriei Capitalei undeva la 250-300 de milioane de lei pe an, la care nu putem să renunțăm. Plus subvenția de un miliard, care poate anul acesta să fie un pic mai mică, 900 de milioane, pe care o să o plătim”, a spus Nicușor Dan la B1TV.

De asemenea, conform unor surse politice, USR București e decisă să blocheze activitatea Primăriei Capitalei pe segmente importante, cu consecințe grave asupra modernizării transportului public, a combaterii următorului val de COVID-19 și a funcționării curente a administrației municipale.

Cu un picior în opoziție: USR București aruncă în aer contractul pentru noile tramvaie

Noi informații importante au intrat în posesia capital.ro. La final de an, USR condiționează orice reevaluare a propriei poziții privind renegocierea protocolului de colaborare cu PNL București și cu primarul general Nicușor Dan.

Astfel, USR București a hotărât ca, în ședința Consiliului General al Municipiului București de luni, să nu voteze rectificarea bugetară de final de an, ceea ce ar duce la pierderea unor sume de bani de la Ministerul Dezvoltării pentru achiziția noilor tramvaie bucureștene. Neaprobarea rectificării bugetare va determina un șir de probleme care se pot solda în final chiar cu rezilierea contractului Primăriei Capitalei cu ASTRA Arad, compania care urmează să livreze 100 de noi tramvaie pentru București.

USR respinge investiția pentru spitalul modular

De asemenea, la cererea expresă a lui Vlad Voiculescu și a viceprimarului USR Horia Tomescu, consilierii generali USR București resping investiția pentru instalația de oxigen destinată spitalului modular din Pipera, care are drept scop să pregătească capacitățile necesare pentru valul 5 al pandemiei COVID-19.

Reamintim că în cadrul valului 4, din perioada octombrie – noiembrie, spitalele din București au rămas timp de mai multe săptămâni fără locuri la terapie intensivă (inclusiv pentru că nu au avut instalații de oxigen), nereușind să trateze așa cum ar fi trebuit toate cazurile grave de COVID. Conform surselor politice, USR nu crede că valul 5 va fi unul de amploare, deci astfel de investiții nu se justifică.

În fine, prin nevotarea rectificării bugetare, o parte dintre direcțiile Primăriei Generale vor fi blocate, nemaiputând plăti facturi. De asemenea, unele direcții și structuri din subordinea primăriei vor pierde bani pentru că nu mai pot actualiza veniturile cu ceea ce au încasat în lunile de la finalul acestui an.

Primarul general Nicușor Dan a încercat săptămâna trecută să convingă USR să voteze proiectele absolut necesare, după ce ședința Consiliului General din 21 decembrie a fost suspendată din lipsă de cvorum și a fost reprogramată pentru 27 decembrie.