Primarul Capitalei, Nicușor Dan, și liderul PNL, Ilie Bolojan, au transmis joi mesaje către alegători, subliniind importanța alegerii unui președinte pro-european în turul doi al alegerilor prezidențiale.

Cei doi au avertizat asupra riscurilor pe care le-ar implica o eventuală victorie a lui Călin Georgescu, pe care l-au asociat cu influențe externe și destabilizare politică.

Primarul Nicușor Dan a descris situația actuală drept un „experiment” care amenință stabilitatea țării, afirmând că sprijinirea lui Călin Georgescu ar putea duce România în „ghearele Rusiei și ale unor băieți deștepți”.

Edilul l-a caracterizat pe Georgescu drept „un biet impostor” care „și-a falsificat biografia” și și-a schimbat constant pozițiile publice, dar a subliniat că adevărata problemă o reprezintă interesele externe și finanțările din spatele campaniei sale.

Dan a făcut un apel direct pentru susținerea Elenei Lasconi, subliniind că aceasta reprezintă singura alegere rațională pentru menținerea României pe un parcurs pro-european și pro-NATO.

Liderul PNL, Ilie Bolojan, a descris momentul actual ca o alegere crucială între o direcție pro-occidentală și o „zonă de nesiguranță și izolare”. Bolojan a invocat momente importante din istoria României, precum Unirea Principatelor, Marea Unire și Revoluția din 1989, pentru a evidenția că sprijinul occidental a fost mereu esențial pentru progresul țării.

„Suntem într-un moment foarte important pentru țara noastră, pentru că duminică vom fi la o intersecție și nu este de glumă când spun asta, în care într-o direcție este Vestul și în cealaltă direcție e o zonă neclară. Și atunci, cei care am citit puțină istorie, cei care ne amintim de parcursul țării noastre, știm două lucruri: în estul Europei ai putut să faci ceva când ai fost o țară stabilă și respectată și când am avut orientarea spre vest și am primit sprijin din vest.

Vă rog să vă gândiți la Unirea Principatelor, vă rog să vă gândiți la Marea Unire și vă rog să vă gândiți la 1989 și acum, din nou, este o intersecție majoră”, a transmis Bolojan.