Afirmațiile lui Marcel Ciolacu au venit după ce o porțiune din Autostrada A0 a fost dată în circulație.

Premierul a declarat că, în contextul actualei situații politice extrem de complicate și periculoase, observă cum toți cei care anticipau un scenariu apocaliptic înainte și în timpul alegerilor recunosc acum, în unanimitate, ceea ce el susținea de mult: economia românească a crescut în ultimii ani, nivelul de trai al cetățenilor s-a îmbunătățit, iar în țară se construiește și se produce intens.

”Chiar dacă mulţi au criticat în continuu actuala guvernare, eu cred că ne-am făcut treaba şi am făcut-o cu responsabilitate. Acum, a venit rândul românilor să fie responsabili şi să voteze pentru ca tot ce am început să construim să meargă mai departe”, a scris acesta pe Facebook .

Liderul PSD a declarat că are încredere în români, subliniind că, de-a lungul timpului, în momente dificile, aceștia au demonstrat capacitatea de a se uni și de a conduce țara pe drumul cel bun.

Miercuri, șeful Executivului a afirmat că o va susține pe Elena Lasconi în cel de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale. Acesta a spus că metodele utilizate de Călin Georgescu pentru a-și crește vizibilitatea în competiția electorală i-au creat un dezavantaj semnificativ.

Conform afirmațiilor lui Ciolacu, documentele recent declasificate ale Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT) indică faptul că în campania lui Georgescu au fost utilizate finanțări externe nedeclarate, implicând inclusiv structuri statale.

Ciolacu a explicat că nu a putut face publice aceste informații mai devreme, fiind constrâns de obligația de a respecta cadrul legal. Totuși, odată cu declasificarea documentelor, el a solicitat autorităților competente să investigheze situația și să tragă la răspundere persoanele implicate.

În plus, premierul a anunțat că, în contextul acestor dezvăluiri, își exprimă sprijinul pentru Elena Lasconi, care a ocupat poziția a doua în primul tur al alegerilor prezidențiale, și o va susține în turul al doilea.

„Am luat act de declasificarea documentelor CSAT care arată că în campania electorală a domnului Călin Georgescu au fost folosite finanţări externe nedeclarate de către acesta şi că există tipare de lucru ce arată implicarea unor actori statali! Nu am putut să vorbesc public despre aceste documente pentru că am respectat legea. Însă un fapt este cert: în competiţia electorală, am fost cel mai afectat de modul în care domnul Călin Georgescu şi-a mărit artificial expunerea, eludând cadrul legal.

Sper ca, pe baza dovezilor publicate azi, autorităţile statului să-şi facă treaba, iar toţi cei vinovaţi să plătească! În faţa acestei realităţi, o voi sprijini pe doamna Elena Lasconi în cel de-al doilea tur al alegerilor prezidenţiale”, a scris Marcel Ciolacu pe Facebook.