La începutul ședinței de guvern de miercuri, 4 ianuarie 2023, Nicolae Ciucă a reamintit că toate măsurile impuse pentru sprijinirea populației vulnerabile vor continua și în acest an.

Plata pensiilor și ajutoarelor pentru fermieri va fi făcută la timp

Premierul României a dat asigurări că plata pensiilor și ajutoarelor pentru fermieri va fi făcută la timp în această lună, în ciuda speculațiilor care au apărut în spațiul public.

„Şi să facem în așa fel încât acele sectoare ale economiei, acele domenii ale mediului de afaceri care funcționează și produc plusvaloare să fie încurajate și susținute pentru a putea să ne menținem în acest echilibru economic și încă o dată, de ce nu, să avem o creștere economică mai mare decât cea estimată până în acest moment.

Desigur, vom continua să susținem măsurile pe care le-am adoptat și care au funcționat pentru sprijinirea populației vulnerabile, pentru tot ceea ce noi am decis și am asigurat că se va continua şi în anul 2023. Am văzut știri sau temeri legate de faptul că nu ar exista bani pentru plata la la timp a drepturilor care se cuvin cetățenilor. Nu există nici cea mai mică urmă de îndoială legat de acest aspect. Există finanțare, există măsuri luate la nivelul ministerelor, atât la Ministerul de Finanțe, la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene pentru ajutoare pe care le asigurăm prin fonduri europene și desigur, la Ministerul Muncii, pentru plata pensiilor și a ajutoarelor pentru fermieri.

Deci, nu trebuie să avem niciun fel de temere în acest sens și rolul nostru este în continuare să comunicăm deschis și să asigurăm cetățenii că sunt informați și au toate datele în conformitate cu realitatea și să ne concentrăm, așa cum spuneam, pe ceea ce avem de făcut pentru că există potențial, iar potențialul s-a văzut şi din încrederea pe care investitorii străini au avut-o în economia românească”, a declarat, miercuri, Nicolae Ciucă.

Absorbție de 11,3 miliarde de euro din fonduri europene

De asemenea, premierul mai spune că a investițiile străine directe vor ajunge la aceeași valoare cu absorbția de fonduri europene de 11.3 miliarde de euro.

„Spuneam că am avut o absorbție de 11,3 miliarde de euro din fonduri europene. Undeva tot la acest nivel, probabil, se vor ridica și investițiile străine directe, ceea ce ne dă o încredere şi ne menține pe linia aceasta de optimism moderat față de ceea ce înseamnă activitatea guvernamentală și relațiile pe care le-am stabilit cu mediul de afaceri pentru a convinge investitorii că în România sunt oportunități, în România există resurse, în România există capacitate de muncă, în România productivitatea muncii este un indicator care poate să stimuleze, în continuare, mediul investițional.

Sunt doar câteva elemente pe care am vrut să le trecem în revistă pentru că am pornit de la ceea ce am discutat și am afirmat în ultima ședință de Guvern. Este o punte de legătură și continuitate sub toate aspectele, atât sub aspectele politice, ale asigurării stabilității politice, cât și cele ale activității guvernamentale. Avem proiecte foarte bine conturate, asumate și care sunt agreate la nivelul coaliției și, desigur, cu partenerii noștri din Uniunea Europeană și partenerii noștri cu care avem agreate parteneriatele strategice”, a adăugat premierul României.

Vor fi impuse proiecte care să îmbunătățească sistemul medical din România

Nicolae Ciucă a anunțat, totodată, că, în perioada următoare, oficialii români vor susține proiectele din strategia pentru „România educată”. În curând, va fi finalizat pachetul de legi ale educației, urmând ca o dată ce va începe noua sesiune parlamentară, să avem asigurat pachetul de legi care va intra în dezbatere în Parlamentul României.

Pe domeniul sănătății există, de asemenea, stabilite proiecte și măsuri care vizează îmbunătățirea sistemului medical din România.

„Sunt proiectele de modernizare a spitalelor prin PNRR și cele care sunt prin proiectele europene, bani care vor fi alocați prin fondurile de coeziune și, desigur, măsurile curente pe care am înțeles că au fost deja luate la nivelul Ministerului Sănătății, pentru a gestiona situația concret reală, la zi, inclusiv cea care ne afectează în momentul de față, generată de această gripă.

Și am înțeles de la domnul ministru că sunt toate măsurile luate și avem în continuare în vedere să gestionăm situația așa cum se cuvine. Este, de asemenea, important să subliniem că vom avea la nivelul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene o serie întreagă de decizii pe care le vom lua în perioada imediat următoare, pentru a putea să avem o continuare, o coerență în ceea ce înseamnă îndeplinirea jaloanelor și țintelor din PNRR.

Am discutat cu domnul ministru. Probabil în următoarele ședințe de guvern să reușim să închidem și aceste și aceste proiecte. Ca atare, astăzi, ședința de Guvern are o agendă care nu este foarte, foarte bogată, dar setează câteva chestiuni pentru prima ședință de Guvern din acest an, urmând ca săptămâna viitoare să intrăm cu ritmul și coerența ședințelor de guvern cu care am fost obișnuiți până la finele anului trecut. Vă mulțumesc foarte mult, vă doresc un an mai bun, sănătate și spor la treabă tuturor!”, a încheiat Nicolae Ciucă, potrivit RADOR.