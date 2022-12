Fermierii vor primi beneficia de ajutor și în anul 2023. Aceștia vor primi un ajutor de minimis de 3.000 de euro pe 1000 mp pentru cultivarea tomatelor în ciclul unu de producție. Termenul limită pentru depunerea cererilor este 1 martie 2023, valorificarea producției urmând să se facă până la data de 10 iunie, inclusiv.

Un nou ajutor pentru fermieri

Acesta este un proiect de HG, elaborat de către Ministerul Agriculturii.

„În aceste zile, deși se apropie sărbătorile de iarnă, legumicultorii se află în plin proces de pregătire a producerii răsadurilor pentru înființarea culturilor în spații protejate, prioritare fiind tomatele pentru ciclul I de producție.

De aceea, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a elaborat și a pus în consultare publică proiectul de HG pentru a da un semnal celor care vor să continu.

Programul de susținere a producției de tomate în spații protejate sau celor care vor să acceseze pentru prima dată acest program”, a spus ministrul Petre Daea.

Inovația constă în faptul că, pentru a simplifica aplicarea programului, se va efectua o singură verificare, după notificările transmise de potențialii beneficiari cu cel puțin 10 zile înainte de recoltare. Aceasta va avea ca puncte de interes suprafața înființată și evaluarea producției de tomate, înainte de recoltare, scrie Economica.net.

Schema de ajutor de minimis se va aplica pe întreg teritoriul României în anul 2023, pentru susținerea producției de tomate în spații protejate, cultivate în Ciclul I de producție.

Documentele justificative (copia rapoartelor fiscale de închidere zilnică/factura/fila/filele din carnetul de comercializare), dar și copia Registrului de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor vor trebui depuse până la data de 30 iunie 2023, inclusiv.

Petre Daea, despre creșterea prețurilor la alimente

Aceasta este o veste foarte bună, având în vedere faptul că prețurile la alimente au crescut considerabil de-a lungul acestui an.

„Eu nu am văzut aceste preţuri până acum, pe care le spun oamenii. Eu nu pun la îndoială ce spun oamenii, dar am văzut şi în ţară, am văzut şi în Bucureşti, preţuri de 10, de 18 şi de 19 lei, nu am văzut preţuri de 40 de lei. Sigur, ca să aibă un asemenea preţ, poate fi un produs de foarte bună calitate, care se consumă în cantităţi mici. Sigur că există o scumpire, nu vreau să fiu cel care nu vede realitatea. O văd, dar o văd în integralitatea ei.

Se antrenează, în curentul acesta al scumpirii, oamenii care vor să câștige ușor și repede, crescând artificial preţul. Spun că artificial, întrucât nu sunt motive obiective să crească prețurile, în condiţiile în care se remarcă o stabilizare privind energia, dar şi o scădere a preţului carburanţilor.

Sunt scumpiri peste tot în Europa şi ştim de ce. În primul rând, oferta este mai redusă, din cauza secetei şi din cauza scăderilor de producţie. Pe de altă parte, au fost scumpirile generate de criza energetică şi, nu în ultimul rând, de războiul care există în preajma noastră, şi care a paralizat toate direcțiile de comercializare.”, a declarat Petre Daea pentru Antena 3 CNN.