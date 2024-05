Vineri, pe data de 10 mai, Nicolae Ciucă a participat la Forumul Președinților Euroregiunii Siret-Prut-Nistru.

”Noi am făcut tot ce ne-a stat omeneşte în putinţă, dincolo de responsabilităţile publice, de responsabilităţile politice, vorbim de ceea ce simţim fiecare dintre noi ca să sprijinim Republica Moldova fiecare dintre noi. Am avut un contact şi un dialog permanent cu autorităţile de la Chişinău, de la doamna preşedintă (..) acum în continuare şi cu preşedintele Parlamentului. Am vorbit cu preşedintele parlamentului ieri, cu premierul, chiar în ziua de Înviere”, a declarat acesta.