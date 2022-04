Nicolae Ciucă, anunțul momentului! Urmează controale masive. Autoritățile i-au luat în vizor

Mai precis, premierul spune că a discutat cu autoritățile pentru ca cetățenii să beneficieze de prețul corect al produselor. Acesta s-a referit la sărbătorile de Paşte şi a afirmat că a primit multe întrebări legate de produsele populare în aceste zile.

„Am văzut şi partea aceasta de escaladare a preţurilor la anumite produse, am discutat cu instituţiile de linie, astfel încât, prin ANSVSA, prin ANPC, să veghem astfel încât să se evite specula şi cetăţenii să beneficieze de preţul corect al produselor şi de asemenea să asigurăm siguranţa alimentară, peste tot acolo unde se comercializează astfel de produse”, a declarat Nicolae Ciucă.

De asemenea, premierul a transmis autorităţilor să vegheze pentru a avea siguranța că produsele care au cea mai mare căutare se vând în condiții corespunzătoare.

„Le cer să fie permanent la datorie, le mulţumesc de pe acum că vor fi de veghe permanent şi sper ca toate activităţile să se desfăşoare fără evenimente deosebite”, a completat Ciucă.

De asemenea, premierul a vorbit și despre cadrele medicale, pompieri și Smurd, care vor asigura în continuare serviciul de permanență pentru a interveni în aceste zile, în cazul în care va fi nevoie.

„Le mulţumesc celor la datorie iar cetăţenilor noştri le doresc sărbători liniştite, să se bucure alături de familie şi de cei dragi”, a conchis premierul.

Ciucă a recunoscut că prețurile pentru alimentele pe care românii le pun pe masa de Paște nu sunt tocmai la îndemâna oricui

Amintim că Nicolae Ciucă a declarat miercuri că prețurile nu sunt tocmai accesibile, dar acestea sunt fixate de ofertă. În acest sens, premierul l-a trimis pe purtătorul de cuvânt al Guvernului să ia pulsul pieței cu un buget stabilit de 800-900 de lei.

„Nu am fost la piață. Ieri, a fost purtătorul de cuvânt, l-am rugat să meargă să reprezinte guvernul. Am văzut prețurile, am văzut și bugetul pe care l-a stabilit, 800-900 de lei. Prețurile sunt, într-adevăr, nu tocmai la îndemâna oricui. Este o perioadă în care comerțul se face cum se face, sunt și anumite exagerări în ceea ce înseamnă fixarea prețurilor. Trăim într-o societate liberă unde prețul este fixat de ofertă”, a declarat premierul.

Întrebat despre pregătirile pentru masa de Paște, prim-ministrul a recunoscut că de toate acestea se ocupă soția sa, dar a precizat că nu este vorba despre pregătiri speciale ci „tot ceea ce mănâncă un om obișnuit”.

„Sincer, soția se ocupă de toate aceste chestiuni. Nu am când, plec dimineața și mă întorc seara târziu”. „Tot ceea ce mănâncă un om obișnuit”, a mai spus Ciucă, despre masa de Paște.