Nicolae Ciucă a declarat miercuri, chiar înainte de sărbătorile de Paște, că prețurile nu sunt tocmai accesibile, dar acestea sunt fixate de ofertă. În acest sens, premierul l-a trimis pe purtătorul de cuvânt al Guvernului să ia pulsul pieței cu un buget stabilit de 800-900 de lei.

„Nu am fost la piață. Ieri, a fost purtătorul de cuvânt, l-am rugat să meargă să reprezinte guvernul. Am văzut prețurile, am văzut și bugetul pe care l-a stabilit, 800-900 de lei. Prețurile sunt, într-adevăr, nu tocmai la îndemâna oricui. Este o perioadă în care comerțul se face cum se face, sunt și anumite exagerări în ceea ce înseamnă fixarea prețurilor. Trăim într-o societate liberă unde prețul este fixat de ofertă”, a declarat premierul.

Întrebat despre pregătirile pentru masa de Paște, prim-ministrul a recunoscut că de toate acestea se ocupă soția sa, dar a precizat că nu este vorba despre pregătiri speciale ci „tot ceea ce mănâncă un om obișnuit”.

„Sincer, soția se ocupă de toate aceste chestiuni. Nu am când, plec dimineața și mă întorc seara târziu”. „Tot ceea ce mănâncă un om obișnuit”, a mai spus Ciucă, despre masa de Paște.

Nicolae Ciucă, salută majorarea alocaţiei de hrană pentru copii și tineri

Anterior, Nicolae Ciucă a salutat faptul că Parlamentul a adoptat majorarea la 22 de lei/zi a alocaţiei de hrană pentru copiii şi tinerii din sistemul de protecţie specială, subliniind că măsurile prevăzute în pachetul “Sprijin pentru România” au fost luate pentru a proteja populaţia vulnerabilă.

“Mă bucur că azi Parlamentul României a adoptat majorarea la 22 de lei/zi a alocaţiei de hrană pentru copiii şi tinerii din sistemul de protecţie specială, o măsură cuprinsă în pachetul “Sprijin pentru România”.

De asemenea, salut faptul că s-a instituit obligaţia pentru serviciile sociale de a asigura sume de bani pentru unele nevoi personale, sprijin pentru integrare socială, transport, condiţii adecvate de locuit, cheltuieli de întreţinere, de care beneficiază copiii şi tinerii din sistemul de protecţie specială, tot printr-un vot al parlamentarilor.

Aceste măsuri, prevăzute în pachetul “Sprijin pentru România”, au fost luate pentru a proteja populaţia vulnerabilă. Guvernul pe care îl conduc are o preocupare reală pentru a-i ajuta pe cei care au cea mai mare nevoie şi, de aceea, 40% din pachetul “Sprijin pentru România” merge înspre măsuri sociale”, a transmis premierul Nicolae Ciucă.